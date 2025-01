Resposta oficial d'Eric Garcia al missatge de Sergi Roberto a xarxes: 'Amic, em...'

El Barça ha aconseguit classificar-se directament als vuitens de final de la Champions League després d'un partit increïble contra el Benfica. Aquell encontre serà recordat com una de les majors remuntades de la història del conjunt català. De fet, els aficionats del club desplaçats a l'Estádio da Luz es van tornar totalment bojos, i Eric Garcia va ser un dels motius.

Eric Garcia ha mostrat un molt bon nivell en totes les ocasions que ha tingut i ha demostrat ser capaç de competir per minuts. És per això que diversos dels equips més grans d'Europa van darrere d'ell i no és per menys. Fa poc, Sergi Roberto, un dels seus grans amics del Barça, el va desemmascarar públicament i Eric ha respost.

Sergi Roberto demana a Eric Garcia que vingui

Eric Garcia ha vist com el Barça s'ha aixecat a poc a poc i ha anat deixant enrere tots els seus problemes. De fet, el propi jugador s'ha vist perjudicat per aquesta millora, ja que ha acabat quedant en un segon pla. De totes maneres, el defensor ha fet tot el possible per ajudar quan li ha estat possible.

La temporada passada, Eric Garcia va sortir cedit al Girona perquè no tenia cabuda a la plantilla de Xavi Hernández. Després d'un gran any sota les ordres de Míchel, el culer va tornar amb l'esperança de tenir minuts. Per desgràcia per a ell, Hansi Flick tampoc acaba de comptar amb ell com a titular i no juga massa.

En aquest sentit, hi ha hagut molt de rebombori sobre el seu futur i es va filtrar que el Como havia fet una oferta de 8 milions d'euros per ell. Després del gran partit d'Eric Garcia contra el Benfica, en el qual va anotar un gol de cap, el culer va pujar unes fotografies a Instagram. Sergi Roberto li va deixar un comentari en aquesta publicació en què li deia: "Vaaaa, vine!!".

La resposta d'Eric Garcia a Sergi Roberto

Sergi Roberto juga al Como sota les ordres de Cesc Fàbregas, qui també coneix el Barça a fons. Està molt interessat a poder comptar amb Eric Garcia i li assegura un rol protagonista a la Serie A. Per sort per als culers amants del migcampista, la seva resposta ha estat: "Amic, em quedo".

Encara que no se sap si Eric Garcia i Sergi Roberto han parlat, sí que es coneix el desig d'Eric per quedar-se al Barça. Va afirmar en roda de premsa que volia seguir a la Ciutat Comtal i que faria el necessari per demostrar que mereixia més oportunitats. És més, ara sembla que Flick també aposta per la seva continuïtat, així que el seu comiat es retardarà, com a mínim, fins a final de temporada.