Confirmat, intercanvi tancat entre Barça i AC Milan: marxa perquè arribi Rafael Leao

El Barça ha tornat a la norma 1:1 i ja pot gastar tot el que ingressi. Una situació que omple de felicitat la directiva culé, que per fi pot plantejar-se grans incorporacions per seguir millorant la plantilla. I, en aquest sentit, el candidat favorit de Joan Laporta perquè vesteixi la samarreta culé és l'estrella de l'AC Milan: Rafael Leao.

L'extrem és la debilitat del president del Barça des de fa temps i l'estiu passat ja va estar molt a prop d'arribar al FC Barcelona. Finalment, Olmo va ocupar el seu lloc, però Laporta no es rendeix i ho tornarà a intentar. Això sí, ara ho fa amb una proposta realment interessant per a l'AC Milan: un intercanvi per Rafael Leao amb el qual tots sortirien guanyant.

Rafael Leao només sortirà de l'AC Milan per anar al Barça

Rafael Leao és un dels millors extrems del moment, però aquests últims mesos no han estat fàcils per a ell. I és que Fonseca, que va ser nomenat nou entrenador de l'AC Milan l'estiu passat, el va apartar de la titularitat. Una decisió que ha provocat el creixent interès del Barça en la seva situació.

Per sort per a ell, l'AC Milan va decidir prescindir de Fonseca fa algunes setmanes perquè arribés Sérgio Conceição. Des de llavors, Rafael Leao ha tornat a ser indiscutible en l'onze inicial, però malgrat això no es pot descartar una possible sortida. I més després de conèixer els plans de l'equip italià, que desitgen reforçar la seva parcel·la ofensiva amb l'arribada d'un nou extrem perquè competeixi directament amb Leao.

Sí, perquè l'AC Milan vol a Ferran Torres i al Barça es freguen les mans, ja que la possibilitat de fitxar Rafael Leao és cada vegada més real. Els de Conceição busquen millorar el seu rendiment en atac i han pensat en el '7' del FC Barcelona com a opció ideal. Un escenari que permet negociar a Joan Laporta per Leao.

Ferran Torres i diners per Rafael Leao

L'AC Milan no deixarà que Rafael Leao se'n vagi per menys de 70 milions d'euros, quantitat molt alta per al Barça. Per sort per als culés, els italians volen a Ferran Torres, cosa que podria abaratir l'operació. Tenint en compte que no està rendint i que no té oportunitats a la Ciutat Comtal, la sortida del '7' és una solució ideal per fitxar Leao.

No obstant això, malgrat l'interès de l'AC Milan i la necessitat del Barça, Ferran Torres ja ha afirmat públicament en nombroses ocasions que no pensa en sortir del club català. És feliç a la Ciutat Comtal amb el seu rol actual i vol seguir. No obstant això, l'última paraula la tindrà Joan Laporta, qui està desitjant activar l'intercanvi amb el Milan perquè arribi Rafael Leao.