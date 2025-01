Traïció! Un ex del Real Madrid s'ofereix al Barça i Hansi Flick respon: 'Prefe...'

La rivalitat entre el Barça i el Real Madrid és una de les més famoses i apassionants en el món del futbol. El Clàssic transcendeix l'esport i reflecteix la divisió cultural i política entre les dues ciutats més importants d'Espanya. En la història d'aquest enfrontament, són pocs els que poden presumir d'haver jugat en ambdós clubs, en concret, només han estat 28 els que han vestit ambdues samarretes.

En general, a cap de les dues aficions els agrada que un jugador que hagi vestit la seva samarreta jugui posteriorment en l'acèrrim rival. Aquestes situacions solen comportar episodis de rancor i odi cap al que ha comès tal "traïció". En aquest sentit, s'ha conegut en les últimes hores que un ex del Real Madrid s'ha ofert per poder jugar en el Barça.

Hansi Flick segueix rastrejant el mercat a la recerca d'un atacant polivalent que pugui moure's en qualsevol posició de l'atac. I, en aquest sentit, com caigut del cel, la gran sorpresa ha saltat en saber-se que Marco Asensio, actualment al PSG, s'hauria ofert al FC Barcelona. El PSG i el seu representant, Jorge Mendes, haurien sondejat la possibilitat de col·locar Marco Asensio en el conjunt presidit per Joan Laporta.

Marco Asensio ofert al Barça

Lluís Enrique, entrenador del PSG, no compta amb Marco Asensio i els parisencs li estan buscant una sortida. Jorge Mendes ja ha sondejat la possibilitat que l'antic crack del Real Madrid acabi jugant en el Barça. Sap que encaixa en l'esquema de Hansi Flick, però també s'ha cobert les espatlles oferint el seu representat a l'Atlètic de Madrid.

Marco Asensio sembla sentenciat en el conjunt parisenc després del fitxatge de Kvaratskhelia, així que podria arribar cedit amb opció de compra al FC Barcelona. Encara que Asensio té contracte en vigor fins al juny de 2026, Luis Enrique no compta amb ell i ja ha estat postergat a la banqueta. Asensio és un dels millors pagats de la plantilla, va arribar amb la carta de llibertat i el seu agent Jorge Mendes li va negociar un bon contracte.

La resposta de Hansi Flick a Marco Asensio

Hansi Flick, després de conèixer la possible arribada de Marco Asensio, ha estat molt clar. Ha donat llargues a tal oferiment, ja que Asensio no és cap prioritat i prefereix esperar a veure què passa amb Rashford. A més, el Barça també ha descartat a Marco Asensio, no només per un tema futbolístic sinó per la seva elevadíssima fitxa.

Hansi Flick ho té clar: prefereix a Marcus Rashford, l'anglès vol sortir del United i la seva prioritat seria recalar en el Barça. Deco busca una sortida a diversos jugadors, entre ells, Ansu Fati per poder dur a terme la incorporació de Rashford. Els pròxims dies seran claus perquè l'extrem anglès pugui incorporar-se a les ordres de Flick, sempre segons els moviments que s'acabin produint en la plantilla.