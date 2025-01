Intercambio cerrado, Hansi Flick confirma 3 ventas para que Nico Williams tenga sitio

Nico Williams, extremo izquierdo del Athletic Club, parecía que no ficharía por el Barça y que, por consiguiente, su llegada estaba totalmente descartada, pero todo ha cambiado en estas últimas horas. Nico Williams ya no es solo una opción para el Barça, es mucho más que eso: Hansi Flick ha hablado con el navarro y quiere ficharle este próximo mercado de fichajes. El Barça ya se ha puesto manos a la obra y sabe que, para poder fichar a Nico Williams, deberá abrir la puerta de salida, aunque eso comporte ventas muy dolorosas.

A Hansi Flick no le temblará el pulso y ya ha marcado la hoja de ruta del Barça en clave mercado de fichajes: Joan Laporta deberá cerrar 3 ventas este verano. El mensaje de Hansi Flick ha sido más que claro: el alemán quiere fichar a Nico Williams y, para ello, el Barça deberá atar varias ventas para disponer de margen salarial. El Barça ha vuelto al 1:1 pautado por LaLiga EA Sports, por lo que necesita generar unos 70M€ en ventas para poder pagar la cláusula de salida de Nico Williams.

Nico Williams, extremo izquierdo del Athletic Club, fue uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes de verano en clave Barça, pero su fichaje finalmente no se terminó concretando. Ahora, Nico Williams, quien rechazó la oferta del Barça, ya habría llamado al club culer para confirmar que, una vez finalizada la presente temporada oficial, sí que querría ser culer. La respuesta del Barça, liderado por Joan Laporta, ha sido sorprendente: el presidente entiende a Hansi Flick y, por ende, moverá ficha para llevarse al extremo izquierdo del Athletic Club.

El Barça recapacita y prepara 3 ventas alucinantes para poder fichar a Nico Williams: Hansi Flick lo ordena, Laporta acata

Nico Williams estuvo muy cerca de fichar por el Barça, como ya avanzamos en 'e-Notícies', pero el extremo izquierdo no se atrevió a dar el paso, pues tenía ciertos miedos. El principal era el miedo a no ser inscrito en LaLiga EA Sports, algo que el Barça no pudo garantizarle y que, por lo tanto, acabó siendo decisivo para Nico Williams. Ahora, Nico Williams se arrepiente de su decisión y quiere fichar por el Barça, pero Hansi Flick ya le ha comunicado que puede estar bien tranquilo: "eres el extremo elegido", aseguró.

Además de Nico Williams, en el Barça también cobraba fuerza el posible fichaje de Rafael Leao, portugués del Milan. El Barça se planteaba la llegada de Leao, pero considera que Nico Williams está por encima y, por lo tanto, el del Athletic Club está en la 'pole' para ser culer. El Barça ya confirma sus intenciones, pero sabe que, para poder hacer realidad el sueño de Hansi Flick, antes deberá cerrar un intercambio y 3 ventas evidentes para tener hueco salarial.

Intercambio cerrado, Hansi Flick confirma 3 ventas para que Nico Williams tenga sitio en el Barça

Este digital puede confirmar que Nico Williams es el extremo izquierdo elegido para fichar por el Barça este próximo mercado de fichajes de verano. En la lista del Barça figuraban varios nombres, pero Nico Williams es el favorito de Hansi Flick y, por consiguiente, el Barça le hará caso al técnico, que renovará su contrato. Para que Nico Williams fiche por el Barça no solo habrá que pagar la cláusula de rescisión, cifrada en algo más de 60 millones, si no que también habrá que vender.

Nico Williams llegará al Barça con un salario de 8 millones de euros netos y, por consiguiente, el Barça deberá hacer una buena limpia si quiere disponer de margen salarial. Las 3 ventas que quiere cerrar Hansi Flick son las de Frenkie de Jong, Ansu Fati y Ferran Torres. Estos 3 futbolistas disponen de ofertas y son los candidatos a salir, principalmente, porque tienen un sueldo que limita y mucho las posibilidades de fichar del Barça de Hansi Flick.

El mensaje de Hansi Flick es muy claro: Nico Williams es el extremo izquierdo que quiere en su Barça, por lo que Joan Laporta ya sabe lo que tiene que hacer. Además de estas 3 ventas claras y meridianas, el Barça quiere activar un intercambio para recuperar a Óscar Mingueza, futbolista del Celta: el Barça está dispuesto a cambiarle por Gerard Martín. Hansi Flick ya ha aprobado las 4 operaciones, que deberían ser suficientes para que el Barça pudiese fichar, de una vez por todas, al extremo español Nico Williams.