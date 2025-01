Ansu Fati troba destí lluny del Barça, però Joan Laporta diu NO: 'Ni pensar-ho'

El FC Barcelona travessa un excel·lent estat de forma després de la seva victòria in extremis davant el Benfica a la Champions League. Aquest triomf, que va mantenir l'equip de Hansi Flick segon en la fase de grups, ha augmentat la il·lusió de l'afició culé. A més, la recent conquesta de la Supercopa d'Espanya per 5-2 davant el Real Madrid ha consolidat el tècnic alemany com una figura clau en el projecte català.

No obstant això, no tot és perfecte al FC Barcelona. La irregularitat a LaLiga continua sent una assignatura pendent, ja que l'equip només ha aconseguit una victòria en els últims vuit partits. Aquesta ratxa preocupa tant al cos tècnic com a Joan Laporta, que ha de començar a prendre decisions.

Laporta considera que és clau que jugadors menys habituals facin un pas endavant per garantir la rotació i mantenir els titulars frescos. Entre ells es troba Ansu Fati, que ja ha rebut propostes per sortir del Barça, però Joan Laporta ha vetat el seu destí favorit i ara no se sap què passarà.

Joan Laporta ho deixa clar a Ansu Fati

Ansu Fati vol seguir al FC Barcelona, aquesta és la seva màxima prioritat, però segons les últimes informacions la directiva culé, amb Joan Laporta al capdavant, està pressionant perquè surti. El club necessita alliberar massa salarial i la venda del '10' encaixa perfectament, ja que la seva aportació sobre el verd està sent nul·la. Ara bé, per sorpresa de tothom, Laporta ha vetat un dels seus possibles destins per un motiu de pes.

Després del que va succeir amb Dani Olmo i Pau Víctor, Joan Laporta va sortir a donar explicacions públicament i mostrar el seu malestar amb els altres equips de LaLiga. Molts d'ells s'havien posicionat en contra del Barça, fins i tot amenaçant a recórrer a la justícia si finalment el CSD donava la raó al club català. Una decisió que, ara, els pot costar cara.

I és que Joan Laporta ha estat taxatiu a l'hora de parlar amb Ansu Fati sobre el seu futur. Vol que se'n vagi, però impedirà costi el que costi que torni a la que un dia va ser casa seva. El Sevilla vol el '10' del Barça, però la resposta de Laporta és contundent: "Ni pensar-ho".

Giro de 180 graus amb Ansu Fati

Tal com ja hem dit, malgrat ofertes com les del Sevilla, Ansu Fati vol quedar-se al Barça. Hansi Flick no li ho impedirà, però per jugar haurà de rendir i treballar dur als entrenaments. Si ho fa segur que té oportunitats, ja que la temporada és molt llarga i encara queda el millor.

Malgrat els seus alts i baixos, Ansu Fati té el talent per ser una peça clau si aconsegueix recuperar confiança i continuïtat. Veurem si en aquest tram final és capaç de convèncer Flick i pot tenir minuts. Això sí, mentrestant, Joan Laporta continua intentant que accepti alguna de les propostes que ha rebut, menys la del Sevilla.