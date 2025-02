La propuesta que pone en jaque la relación de José María Almoguera y María la Jerezana

Esta no ha sido una semana fácil para María la Jerezana en 'GH DÚO'. Además de enfrentarse a una difícil nominación, su enfrentamiento con Óscar Landa y Miguel Frigenti ha llegado a un punto de no retorno: ya no se soportan más. Por si fuera poco, su relación amorosa con José María Almoguera también parece pender de un hilo tras una insólita petición del joven.

Todo comenzaba con una conversación de José María Almoguera con Sergio Aguilera y Marieta Díaz. Durante dicha conversación, sus compañeros le preguntaban sobre Paola Olmeda, su ex-mujer. El hijo de Carmen Borrego se ponía a hablar de ella sin tapujos, narrando la historia de como se conocieron y se enamoraron, algo que no hizo gracia a la jerezana.

"Creo que le voy a preguntar si sigue enamorado de ella", reflexionaba María Sánchez más adelante, asegurando que no le molesta que hable de ella pero la hace sentir "perdidísima". "Me hace pensar: ¿y si sigue enamorado de ella?", le preguntaba entonces a su compañera Marieta Díaz.

| Mediaset

Sin embargo, este no era el único mazazo que José María Almoguera le daría a María. Más adelante, el joven de las Campos le haría una propuesta que la dejaba en shock. En otra conversación, José María Almoguera planteaba la posibilidad de tener una relación abierta. "¿Créeis que una relación a distancia puede ser monógama?", se cuestionaba.

Esto hacía saltar las alarmas de María Sánchez, que se mostraba muy en contra de este tipo de relaciones. "Para eso me quedo soltera", le decía. "A mi estas cosas no se me pasan ni por la cabeza y me hace pensar que no somos tan compatibles...", acaba confesándole.

Ante sus palabras, José María ha tenido que aclararle que no es lo que busca. "Yo no lo veo mal pero no es lo que busco", le explicaba muy claramente. "Lo que quiero es saber más acerca de ti y lo que buscas", aclaraba, preguntándole con una sonrisilla si ella quería una relación.

Sin embargo, la simple pregunta parecía incomodar a María Sánchez, que no concibe este tipo de relaciones. "Para mí el sexo es muy importante y tener sexo dos veces al mes no me parece una relación", se ponía entonces serio el joven de las Campos. "No sabemos que pasará fuera, pero no me gustaría que te vinieras a Madrid, salga mal y encima luego me lo echaras en cara", ha sentenciado.

Por el momento, parece que la carpeta oficial de esta edición de 'GH DÚO' ha superado su primera crisis. A pesar de ello, sin duda, el futuro que les pueda deparar la realidad fuera de la casa es un tema del que todavía tienen mucho que hablar.