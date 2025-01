Sube la temperatura entre José María Almoguera y María la Jerezana en 'GH DÚO'

Tras un apasionado primer beso que pudimos ver la semana pasada, el romance entre José María Almoguera y María la Jerezana ha seguido intensificando. Los concursantes de esta edición de 'GH DÚO' han llevado su relación un paso más allá entre las risas y comentarios de sus compañeros.

"Este va a por el segundo besito", escuchábamos decir a Dani Santos, íntimo amigo de María la Jerezana desde que se conocieron en 'GH 12+1. Así reaccionaba al enterarse de que José María Almoguera se negaba a cambiarse de habitación. El hijo de Carmen Borrego se coronaba como líder de la gala pasada, ganando así el beneficio de ocupar la suite privada. Sin embargo, para sorpresa de sus compañeros, se negaba a aceptarlo.

Aunque él aseguraba que es porque "prefería su cama", el resto de concursantes ha dejado claro que lo hace para no moverse de la cama contigua a la de María Sánchez. De hecho, su grupito de amigos más cercanos ya bromea con la situación. "A este es lo que le gusta la jarama", aseguraba Jeimy Báez entre risas, mientras que Sergio Aguilera ha sido mucho más explícito. "Aquí tiene a María, que está enamorado", decía.

| Mediaset

"¿Cómo es que José Mari y tú os vais a dormir siempre a la misma hora?", le preguntaba Óscar Landa en la radio. Aunque María la Jerezana ha asegurado que solo era "casualidad", la realidad es que al caer la noche han vuelto a compartir un fogoso momento. Entre besos, el hijo de Carmen Borrego y la joven jerezana han compartido besos, risas y conversaciones bajo las sábanas. Escena que se ha repetido a la mañana siguiente, en el sofá y a plena luz del día.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido la conversación que ha mantenido la parejita después de este romántico momento. "A mí no me preocupa mi madre", ha asegurado José María Almoguera. "A mí me preocupa Amanda y mi amiga Rocío".

Aunque a Rocío ya la conocemos como la amiga y defensora del joven de las Campos, la identidad de Amanda sigue siendo todo un misterio. "¿Quién es Amanda?", le ha preguntado con curiosidad la jerezana. Sin embargo, José Mari Almoguer solo le ha respondido que se lo explicara "al salir".