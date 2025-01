La insólita petición de José María Almoguera y María la Jerezana a 'GH DÚO'

Los rumores de una relación entre José María Almoguera y María Sánchez no han dejado de crecer en la casa de 'GH DÚO'. Por supuesto, la audiencia ya es conocedora de esta relación que lleva fundándose desde las primeras semanas, pero sus compañeros no. Y es que el hijo de Carmen Borrego y la jerezana han querido mantener en secreto su unión, solo confesándoselo a Dani Santos.

Por lo menos, hasta ahora. Hartos de los rumores y la 'alcahuetería' que inunda la casa, la pareja ha decidido pedirle ayuda a 'GH DÚO' para desvelar ante todos su secreto mejor guardado. "Me gustaría que pusieran videos nuestros para que lo vieran en la casa", ha pedido José María Almoguera en el confesionario.

| Mediaset

María Sánchez se ha mostrado mucho más cohibida, pidiendo que pusieran "algún video gracioso". Ante las demandas de su amigo Dani Santos de ver "los vídeos completos", la jerezana ha advertido que no pusieran videos en la cama, donde han compartido fogosas sesiones de besos.

Ion Aramendi les ha propuesto un reto: que se besaran delante de toda la casa al ritmo de "I Will Always Love You", de Whitney Houston. Con algo de vergüenza, la parejita ha aceptado el reto y, al final de la gala, se han besado apasionadamente ante todos sus compañeros.

Aplausos, risas y algunas caras de emoción. Esta ha sido la respuesta del resto de concursantes, aunque muchos ya se olían lo que ocurría. "Era un secreto a voces", les ha dicho Manuel Cortés, que aunque es amigo cercano de ambos no lo sabía. Por su lado, Miguel Frigenti y Marieta Díaz, entre otros, también han visto confirmadas sus teorías.

De esta forma, se hace oficial la primera carpeta oficial de 'GH DÚO'. Aunque todavía no han querido ponerle nombre a lo que son, ambos han afirmado que "se están conociendo" y que, actualmente, "están muy felices". Habrá que esperar como avanza el concurso para ver el rumbo que toma la pareja.