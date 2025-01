La reacción de Paola Olmedo tras la confesión de José María Almoguera en 'GH DÚO'

Paola Olmedo, exesposa de José María Almoguera, ha roto su silencio sobre la relación que compartió con el nieto mayor de María Teresa Campos, con quien contrajo matrimonio en 2022. La pareja, que tuvo un hijo en común, puso fin a su unión este año, marcando el cierre de una etapa muy polémica, que afectó profundamente a la familia Campos. Ahora, mientras José María Almoguera busca hacerse un nombre propio en 'GH DÚO', Paola Olmedo ha dejado claras sus posturas sobre las declaraciones recientes de su antigua pareja.

José María Almoguera, en su curva de la vida de 'GH DÚO' confesó que se casó "completamente enamorado" de Paola Olmedo, pensando que su amor sería "para toda la vida". Asimismo, señaló que, a pesar de la separación, su afecto por ella no había desaparecido en el momento de su divorcio. "Me divorcié queriendo a mi mujer", admitió con sinceridad, destacando que actualmente tienen una relación cordial como amigos, unidos por el bienestar de su hijo.

Ante estas declaraciones, Europa Press quiso conocer el punto de vista de Paola Olmedo, que no dudó en compartir sus sentimientos al respecto. Con serenidad, confirmó que también llegó al altar profundamente enamorada y con las mejores expectativas para su matrimonio. "Con esa mentalidad creo que nos casamos todos, pero por circunstancias de la vida muchas veces no sale bien", explicó.

| Europa Press

La conversación no se detuvo allí, y el periodista no tardó en abordar la posibilidad de una reconciliación entre ambos. Sin embargo, Paola Olmedo fue contundente en su respuesta y, entre risas, afirmó: "¿Yo? No, no, no". Una respuesta tan clara como definitiva, que no dejó lugar a dudas sobre su postura actual, ya que considera que la etapa con José María Almoguera es cosa del pasado.

A pesar de su rechazo hacia una posible reconciliación, Paola Olmedo se mostró abierta a la idea de que José María Almoguera encuentre la felicidad en su vida amorosa, incluso dentro del 'GH DÚO'. "No me dolería, siempre y cuando mi hijo esté bien, todo está bien. Siempre lo digo: si uno está feliz, el niño va a estar bien", comentó, dejando claro que su prioridad es el bienestar del hijo que tienen en común.