La proposta que posa en escac la relació de José María Almoguera i María la Jerezana

Aquesta no ha estat una setmana fàcil per a María la Jerezana a 'GH DÚO'. A més d'enfrontar-se a una difícil nominació, el seu enfrontament amb Óscar Landa i Miguel Frigenti ha arribat a un punt de no retorn: ja no es suporten més. Per si no fos prou, la seva relació amorosa amb José María Almoguera també sembla penjar d'un fil després d'una insòlita petició del jove.

Tot començava amb una conversa de José María Almoguera amb Sergio Aguilera i Marieta Díaz. Durant aquesta conversa, els seus companys li preguntaven sobre Paola Olmeda, la seva ex-dona. El fill de Carmen Borrego es posava a parlar d'ella sense embuts, narrant la història de com es van conèixer i es van enamorar, una cosa que no va fer gràcia a la jerezana.

"Crec que li preguntaré si encara està enamorat d'ella", reflexionava María Sánchez més endavant, assegurant que no li molesta que parli d'ella però la fa sentir "perdidíssima". "Em fa pensar: i si encara està enamorat d'ella?", li preguntava llavors a la seva companya Marieta Díaz.

| Mediaset

No obstant això, aquest no era l'únic cop que José María Almoguera li donaria a María. Més endavant, el jove de les Campos li faria una proposta que la deixava en xoc. En una altra conversa, José María Almoguera plantejava la possibilitat de tenir una relació oberta. "Creieu que una relació a distància pot ser monògama?", es qüestionava.

Això feia saltar les alarmes de María Sánchez, que es mostrava molt en contra d'aquest tipus de relacions. "Per això em quedo soltera", li deia. "A mi aquestes coses no se'm passen ni pel cap i em fa pensar que no som tan compatibles...", acaba confessant-li.

Davant les seves paraules, José María ha hagut d'aclarir-li que no és el que busca. "Jo no ho veig malament però no és el que busco", li explicava molt clarament. "El que vull és saber més sobre tu i el que busques", aclarava, preguntant-li amb un somriure si ella volia una relació.

No obstant això, la simple pregunta semblava incomodar a María Sánchez, que no concep aquest tipus de relacions. "Per a mi el sexe és molt important i tenir sexe dues vegades al mes no em sembla una relació", es posava llavors seriós el jove de les Campos. "No sabem què passarà fora, però no m'agradaria que vinguessis a Madrid, surti malament i a sobre després m'ho retreguessis", ha sentenciat.

De moment, sembla que la carpeta oficial d'aquesta edició de 'GH DÚO' ha superat la seva primera crisi. Tot i això, sens dubte, el futur que els pugui deparar la realitat fora de la casa és un tema del qual encara tenen molt a parlar.