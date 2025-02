Nadie lo esperaba: la relación de Miguel Frigenti y Óscar Landa al límite

Dicen del amor al odio hay un paso y Miguel Frigenti y Óscar Landa están muy cerca de darlo. Los concursantes entraron a 'GH DÚO' llevándose mal después de que el periodista se mostrara muy crítico con el vasco durante 'GH19'. Sin embargo, el tiempo y los enemigos comunes han terminado dando paso a una estrecha relación que se ha llegado a especular si podría llegar a algo más.

Ahora, un desencuentro por la prueba de líder podría haber terminado con esta bonita amistad. Todo sucedía durante la gala pasada de 'GH DÚO', donde Óscar Landa ganaba un privilegio tras ser el más rápido en completar la prueba. Junto a los privilegios para intercambiar la nominación, también podía elegir con quién dormir en la suite.

Para sorpresa de muchos, aunque podía elegir hasta tres personas, el vasco escogía a Maica Benedicto. "Solo a ella, me apetece pasar tiempo a solas con ella", declaraba Óscar, que también ha ido cultivando un bonito vínculo con su ex-compañera. Esto causaba fricciones con Miguel Frigenti, que se sentía traicionado por no haberle incluído.

"Me parece fatal, que quieres que te diga", le achaba Frigenti al enterarse de la decisión. Aunque Óscar trataba de justificarse, el colaborador no atendía a sus explicaciones y terminaba gritándole. "A mi ni me nombres, eres un tramposo, no me gusta nada lo que estás haciendo", ha terminado echándole en cara, antes de marcharse enfadado.

| Mediaset

"Me siento un poco mal, como si me hiciera de menos", se confesaba más adelante el colaborador, que aprovechaba el momento para comentar la jugada con Maica Benedicto. A pesar de que la murciana ha tratado de que ambos acercaran posiciones, las cosas se han vuelto a poner tensas después de que el vasco le reconozca que le agobia.

"Yo nunca le diría a una persona que me agobia. No quiero ni hablar con él", expresaba frustrado Miguel Frigenti, asegurando que él también se podìa sentir agobiado con la intensidad de Óscar. "Me he sentido como si mi novio me pidiera un tiempo", ha terminado confesándole.

Finalmente, los dos aliados en 'GH DÚO' han logrado enterrar el hacha. Con una conversación muy sincera, Frigenti ha admitido su inseguridad y le ha asegurado que "va a empezar de cero" con él. A su vez, Óscar Landa le ha asegurado que no hay nada que olvidar, que no ha pasado nada y que era "demasiado dramático". Finalmente, ambos se han fundido en un abrazo que firmaba, por ahora, la paz entre los dos.