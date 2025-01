José María Almoguera expresa dudas sobre su relación en 'GH DÚO'

Si algo parecía dejar claro la pasada gala de 'GH DÚO' era que la relación de José María Almoguera y María la Jerezana iba por buen camino. Fue precisamente en el debate del domingo, presentado por Ion Aramendi, que la pareja hacía oficial su relación dentro de la casa. Después de semanas ocultándose, se cansaban de esconderse y se besaban delante de todos.

Sin embargo, a penas dos días después de destapar su carpeta, José María Almoguera ha sorprendido a la audiencia mostrando dudas sobre la relación. "Yo tengo un hijo", ha recordado el concursante de 'GH DÚO'.

"Imagina que seguimos la relación y, por lo que sea, a mi hijo no le cae bien", se ha planteado. "Yo lo sentiría mucho", ha sentenciado, asegurando que para él su hijo es lo primero, aunque eso significara el fin de la relación.

La distancia es otro de los puntos que preocupan al concursante. "Vivimos a 700 kilómetros de distancia", ha planteado, asegurando que no sabría como gestionarlo. "Ya lo veremos", aclara. "No me gusta hacerme expectativas", ha dicho, explicando que es algo que le ha costado mucho quitarse por miedo a que "las cosas no salgan".

| Mediaset

A pesar de las palabras de su hijo, Carmen Borrego ha asegurado que "José María no tiene dudas". Ante las preguntas del presentador, la colaboradora se ha explicado. "Si tienes dudas de la relación, no te pones a cuestionarte lo que puede pasar fuera", ha asegurado, aclarando que es normal dudar del futuro.

Por su lado, María la Jerezana también ha mostrado algunas dudas. Aunque ha asegurado que se siente muy feliz y que hacía tiempo que "nadie la trataba como José María", no está del todo segura de que la cosa siga fuera. En una conversación con su gran amigo Dani Santos, ha confesado que la preocupa la distancia. "Todavía nos estamos conociendo", ha aclarado, siendo muy consciente que todavía solo se conocen en el contexto del concurso.

"Yo a él le veo ilusionado", ha sentenciado Carmen Borrego. "Creo que José se ha llevado un palo muy grande con Paola y es normal que tenga miedo", ha asegurado su madre. Aclara que entiende sus miedos y que habrá que esperar que salgan de la casa de 'GH DÚO' para ver como acaba esta historia.