Miguel Ángel Muñoz responde al ser preguntado si participaría en 'Supervivientes'

Miguel Ángel Muñoz sigue cosechando éxitos en su carrera tras el éxito de la última edición de 'Pekín Express' en Max. En medio de este buen momento profesional, el actor ha abordado en una reciente entrevista su postura sobre la posibilidad de participar en 'Supervivientes'. Miguel Ángel Muñoz ha dejado muy clara su condición para aceptar el reto, teniendo en cuenta que el regreso del reality de Telecinco está a la vuelta de la esquina.

En declaraciones a Mundo Deportivo, Miguel Ángel Muñoz ha reflexionado sobre la gran acogida que tuvo la última temporada de 'Pekín Express'. El reality llevó a los concursantes famosos a recorrer Vietnam, Camboya y Laos. Y al ser preguntado sobre si se animaría a viajar a Honduras con 'Supervivientes', respondió sin rodeos: "Me tiene que apetecer la experiencia".

Miguel Ángel Muñoz ha explicado que, a lo largo de los años, ha recibido múltiples propuestas, pero ha sido muy selectivo en sus elecciones. "Me ofrecen muchas cosas, pero soy muy selectivo con lo que hago. Durante muchos años ha habido un montón de formatos a los que he dicho que no, porque no me gustaba mi imagen como actor dentro de los mismos", confesó, sin dar más detalles sobre los programas que ha rechazado en su trayectoria.

Una de las excepciones que ha hecho fue su participación en 'MasterChef Celebrity', que supuso un punto de inflexión en su manera de ver los programas de entretenimiento. "Fue un antes y un después en la percepción que yo tenía de lo que significaba pasar por un programa como estos. 'Supervivientes' es otra cosa, es más 'reality'", explicó el presentador de 'Pekín Express', dejando entrever sus reticencias ante este tipo de formatos.

A pesar de sus dudas, Miguel Ángel Muñoz ha señalado el único escenario en el que podría plantearse participar en el reality de supervivencia. "Si solamente se centrase en la experiencia vital de los participantes, pues quizás sería diferente...", decía. Con estas palabras, Miguel Ángel Muñoz dejó claro que, mientras el programa mantenga su actual esencia en Telecinco, su participación queda completamente descartada: "Soy exigente y me tiene que apetecer".