La confesión de María Sánchez sobre Jose María Almoguera en 'GH DÚO': 'Creía que...'

A pesar de que José María Almoguera y María la Jerezanaavanzan con paso seguro en su relación, la realidad es que solo hace un par de semanas que se conocen. Los concursantes cada vez están más acaramelados, compartiendo besos, abrazos y caricias incluso a plena luz del día y sin miedo al "qué dirán". Sin embargo, todavía se están conociendo y es normal que surjan las primeras desavenencias.

Todo ha surgido en medio de una conversación entre las sábanas, donde el hijo de Carmen Borrego le ha admitido sentirse nervioso. "Tengo un presentimiento extraño, la sensación de qué ha pasado algo", le ha explicado. Ante las preguntas de ella, José María Almoguera ha vuelto a mencionar a Rocío, la amiga a la que pidió perdón tras su primer beso.

"No sé si Rocío y Vicente...", ha comentado el joven. Aunque Carmen Borrego ha aclarado que podía referirse a que le preocupaba que se hubieran hecho daño con la moto, la respuesta no ha convencido a Ion Aramendi. "Se ha dicho que Paola Olmedo está conociendo a alguien", ha querido recordarle el presentador. Carmen Borrego ha querido asegurar que la vida actual de la ex-mujer de su hijo no tiene nada que ver. "Cuanto más feliz sea, más feliz será mi nieto", ha concluido.

Aún así, las misteriosas palabras de José María Almoguera no han hecho más que incrementar los rumores que ya plagaban la prensa. El propio programa hacía un llamamiento a 'Amanda', chica a la que José María Almoguera también pidió perdón dentro de la casa sin más detalles.

El segundo asalto vino más adelante, cuando María Sánchez le confesó algo inédito al hijo de Carmen Borrego. "Hay veces que creo que le gustas a Jeimy", ha admitido sobre su compañera, la ex de Carlo Constanzia. La jerezana asegura haber notado actitudes extrañas de la joven dominicana hacia José María Almoguera.

"Veo mucho acercamiento", le comentaba sus sospechas a su amigo Dani Santos, que le aseguraba que no había nada. Sin embargo, María Sánchez no olvida el momento que le hizo sospechar eso. "Le dijiste que era la chica más guapa de la casa", la ha recordado a José María Almoguera la jerezana.

El joven de las Campos ha asegurado que solo lo hizo para ver su reacción y le ha terminado jurando que ya se fijó en ella hace doce años, durante la emisión de 'GH 12+1'. "Dejé de verla cuando te liaste con aquel chico", ha rememorado José María Almoguera haciendo referencia a su relación con Hugo Pierna.

Por el momento, la pareja sigue conociéndose y compartiendo esos besos y abrazos que tratan de ocultar del resto de la casa. "Así es más divertido", ha asegurado María la Jerezana, que asegura que entre él y José María Almoguera no hay más que una amistad. "Nos hemos dado algún besito y ya", reconoce, aunque está claro que la cosa cada vez va más en serio.