La nominación de 'Supervivientes' que obliga al público a elegir entre Anita y Montoya

'Supervivientes' ha vivido otra de sus noches frenéticas. Tras el regreso y expulsión de Makoke, el concurso sigue su camino con unas nuevas nominaciones cargadas de dramatismo. En su cita semanal con Laura Madrueño en Palapa, los concursantes han nominado por el compañero que creen que debe ser expulsado de Honduras.

Como siempre, el momento de nominaciones ha sido precedido por una intensa prueba de líder. En esta ocasión, será el de las clásicas 'camas voladoras'. Los concursantes han tenido que aguantar el máximo tiempo posible sobre unas camas que poco a poco se irán inclinando hasta alcanzar la verticalidad.

| Mediaset

Borja González se ha alzado como el ganador de la prueba de Playa Calma. En el otro equipo, ha sido Pelayo Díaz quien se lleva el collar. Como ganadores, ambos serán inmunes en la ronda de nominaciones y, además, tendrán el poder de nominar directamente a uno de sus compañeros.

Abriendo la ronda de votaciones, Anita Williams ha nominado a Laura Cuevas. "No hace nada por la supervivencia y demasiado por el chisme", mencionaba la concursante, que vengaba así a su amiga Makoke. Un voto que no le ha servido de mucho, pues se ha convertido en el nuevo objetivo de sus compañeros.

"Es una persona muy egoísta que solo piensa en ella", le achacaba Koldo Royo. Álex Adrover, Laura Cuevas y Joshua Velázquez también han decidido nominar a la ex-participante de 'La Isla de las Tentaciones'. Por su lado, Álvaro Muñoz Escassi votaba al cocinero. "Lo veo flojito esta semana que está lesionado".

Sorpresa en Playa Furia

"No me sorprende pero solo quiero decirle a España que dije que venía a dar el 100% pero todavía no he dado el 15%", respondía Anita Williams. Recordamos que esta es la primera vez que la concursante pierde una prueba de líder y, por tanto, que se enfrenta al veredicto de la audiencia.

Las nominaciones han seguido con sus compañeros de Playa Furia. La primera en nominar ha sido Carmen Alcayde, que apuntaba a Damián Quintero. "Es demasiado seriote para mí, con el resto me río", recalcaba la periodista. Una nominación que le seguía su gran apoyo, Montoya.

| Mediaset

La nominación del karateka ha sido precisamente la más sorprendente de la gala. A pesar de su tensa relación con Montoya y Carmen Alcayde, él decidía nominar a Gala Caldirola. "Esta semana no la veo, está cabizbaja y creo que ha completado su experiencia aquí", daba como motivos. Lo mismo opinaba su compañero Almácor.

Pelayo Díaz ha sido el encargado de romper el empate. A pesar de que durante todo el concurso ha sido uno de los concursantes más cercanos a Gala Caldirola, el influencer decidía nominarla a ella. Además, el actual líder de Playa Furia añadía el nombre de Montoya a las nominaciones. "Le considero el más fuerte y sé que le van a salvar", declaraba el modelo.

Así pues, los concursantes que se enfrentan a la audiencia y que optan a abandonar 'Supervivientes' son: Anita Williams, Montoya, Koldo Royo y Gala Caldirola. Una nominación muy intensa y que deja en la palestra a la pareja del momento.