Gianmarco desvela el motivo de su ruptura con Gala Caldirola antes de 'Supervivientes'

Gala Caldirola y Gianmarco Onestini habrían estado juntos hasta escasos días antes de que ella iniciara su aventura en 'Supervivientes'. Así lo confirmó hace unos días 'En todas las salsas', que dió detalles entre el oculto romance entre los dos. Ahora, Gianmarco desvela en 'Socialité' toda la verdad sobre porqué ha roto con Gala.

Fue Amor Romeira la encargada de dar todos los detalles en el espacio de Telecinco. Según aseguró la colaboradora, la pareja "se venía roneando por redes sociales" desde hacía casi un año. Aunque Gala Caldirola vivía en chile y él en Madrid, eso no fue un impedimento para que la pareja siguiera hablando hasta coincidir en la capital española.

Allí, ambos compartieron una noche de pasión y varios testigos apuntan haberlos visto juntos y besándose por las calles madrileñas. Sin embargo, esta historia no fue a más porque Gala Caldirola ponía rumbo a 'Supervivientes'. Ahora, el italiano da todos los detalles sobre la ruptura con la modelo y si existe la posibilidad de estar juntos tras su concurso.

| Mediaset

"Simplemente nos hemos conocido. Ha sido una chica muy simpático y luego ella partía, yo parto... nada más, ¿entiendes?", se explicaba Gianmarco Onestini, que admitía todo lo que se había explicado. Por supuesto, 'Socialité' buscaba saber si había posibilidad de "retomar su amor" cuando regresara de Honduras.

"No lo sé porque no sabes cuantas cosas pueden pasar en estos tiempos, puede pasar de todo", respondía él. Según asegura, el italiano le aconsejó a Gala que disfrutara al máximo, aunque eso significara conocer a otro chico. "Yo quiero que vayas a hacer tu reality disfrutando. A lo mejor en la isla se enamora y nosotros somos amigos, no somos novios ni nada.", aclaraba el joven, asegurando que ella no le debe ninguna lealtad.

"Si se enamora, me alegro por ella", concluía Gianmarco, que le deseaba lo mejor en su aventura. El italiano también pasó por el concurso en 2021,donde logró quedar segundo contra Olga Moreno. El joven ve a Gala Caldirola con muchas posibilidades de llegar lejos, asegurando que "es una mujer guerrera".