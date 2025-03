Anita y Montoya tratan de reavivar el amor en 'Supervivientes' de esta tierna manera

Montoya y Anita Williams entraban en 'Supervivientes' después de meses sin mantener contacto. El joven no ha sido capaz de perdonar lo sucedido en 'La Isla de las Tentaciones' pero ella tenía claro que seguía enamorada. Tras varios días de convivencia en los Cayos Cochinos, los dos concursantes parecían estar más unidos que nunca.

Los primeros días no fueron fáciles, pero finalmente ambos firmaron una tregua. Un momento de paz que se rompió este domingo durante el Oráculo de Poseidón, donde protagonizaron un fuerte enfrentamiento. Montoya se sintió traicionado al no recibir el apoyo de Anita cuando la organización lo pilló encendiendo fuego con un mechero, una infracción grave en el concurso.

A todo esto se unió el acercamiento del joven con Gala Caldirola, lo que terminó provocando que todo saltara por los aires. Sin embargo, Anita se decidía a volver a poner la paz entre ellos. En un gesto de reconciliación, la superviviente le pidió perdón con un pequeño obsequio de Honduras.

| Mediaset

Por ello, la concursante intercambiaba con Montoya un coco con las iniciales de ambos grabados, así como una hoja de cocotero en la que se leía 'Te amo'. Un bonito que gesto que Montoya recibía con cariño, agradeciéndoselo con un beso y un abrazo.

Más adelante, Carlos Sobera les cuestionaba sobre este momento. "Me da coraje que mi corazón no me deje recibir estos detalles como antes", explicaba él, que definía a Anita como una chica muy detallista. "Me frustra porque sé que ella es así de cariñosa pero me pregunto: ¿por qué ahora?", seguía narrando el joven.

Ante la evidente emoción de Montoya, la joven se levantaba para darle un abrazo cargado de amor. "Yo la sigo queriendo como persona, pero tengo sentimientos encontrados", confesaba Montoya. "Yo soy de las que prefiere tarde que nunca. Y todo a su debido momento", expresaba la joven, conciliadora.

Sin embargo, este tierno momento se rompía cuando 'Supervivientes' les mostraban las duras imágenes de Gala Caldirola criticando a la joven. "Ella le manipula un poco porque la caga y luego pide perdón", sentenciaba la modelo, que ha sido muy crítica con Anita desde el principio. "A él también le vi emocionado, está cansado de quedar como el pobrecito", aseguraba ella.

Esto encendía a Anita, que le recriminaba haber asumido sus errores y no hacer las cosas con segundas intenciones. "Yo no me siento manipulado pero sí que es verdad que creo que lo haces porque te sientes mal", añadía el sevillano, lo que volvía a estallar una discusión.

Una vez más, Montoya le echó en cara a Anita que nunca se había disculpado por lo ocurrido en 'La Isla de las Tentaciones'. Harta de revivir el mismo tema, ella respondió con ironía: "Solo me falta hacer el Camino de Santiago desde Sevilla para pedirte perdón". Finalmente, la concursante dejó claro su propósito en 'Supervivientes': "Yo vengo aquí a sobrevivir, no a reconquistar a nadie".