Makoke atendida de urgencia por una caída que podría dejarla fuera de 'Supervivientes'

La noche de hoy ha dejado claro que 'Supervivientes' es uno de los realities más duros de la televisión. Como siempre, los concursantes se han enfrentado a un juego de recompensa en el que hemos visto un enfado monumental de Laura Madrueño. Además, en la misma prueba hemos podido ver una aparatosa caída de Makoke que podría dejarla fuera del concurso.

Ha ocurrido en pleno directo de 'Tierra de Nadie', con Carlos Sobera al frente. Los concursantes se enfrentaban, como cada semana, a un reto físico para ganar una jugosa recompensa: un plato enorme de huevos rotos con patatas. Una de las fases de este juego era pasar colgándose de varias barras, algo que supone hacer una gran fuerza en los brazos.

| Mediaset

Una prueba que se le ha resistido a Makoke que, tras varios intentos, ha terminado cayendo de culo en la arena. Una aparatosa caída que la ha dejado en el suelo mientras se quejaba del dolor. Rápidamente, sus compañeros se han acercado a ella y la presentadora ha parado el juego.

"Vamos a parar un segundo para que venga el equipo médico", pedía Laura Madrueño. "Me duele, me duele", se escuchaba a Makoke gritar. Rápidamente, el equipo médico de 'Supervivientes' la ha apartado de la prueba para atenderla.

Tras la caída, el programa detenía un momento la conexión en directo. "Makoke está bien pero estamos a la espera del parte médico", comunicaba Laura Madrueño antes de retomar la prueba, que ha transcurrido con normalidad.

No hemos vuelto a ver a Makoke en el resto del programa. A pesar de que su equipo ha terminado ganando la recompensa, la concursante no ha aparecido tampoco para celebrarlo y comer, lo que hace sospechar de la gravedad del asunto. Finalmente, al final de la gala, Carlos Sobera se ha pronunciado sobre el estado de salud de la colaboradora.

"Como sabéis, Makoke ha sufrido una caída bastante aparatosa", comenzaba el presentador, que asegura que "estaba totalmente controlada". Sin embargo, este susto médico podría poner fin a la aventura de la ex de Kiko Matamoros en 'Supervivientes'. "No sabemos si va a poder continuar en el concurso, el diagnóstico todavía no es concluyente", aseveraba Sobera, que comunicaba que estarían pendientes de realizar más pruebas para decidir el futuro de la concursante en Honduras.