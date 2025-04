Miguel Frigenti estalla en defensa de Makoke tras lo ocurrido en 'Supervivientes'

Esta no ha sido una semana fácil para Makoke en 'Supervivientes'. La concursante estuvo unos días hospitalizada debido a la aparatosa caída que sufrió y, a su regreso, se encontró con las duras críticas de algunos de sus compañeros.

La malagueña ha sido el objetivo de Laura Cuevas y Joshua Velázquez, que no han tardado en tacharla de "tramposa" y "manipuladora". Sin embargo, hay un colaborador de Telecinco que ha saltado en su defensa: Miguel Frigenti.

El nuevo colaborador de 'Fiesta' es todo un experto en realities. Tras convertirse en uno de los protagonistas de la última edición de 'GH DÚO', Miguel Frigenti ha dado el salto a 'Supervivientes', donde no ha dudado en defender a Makoke. Y es que la concursante no ganará ningún concurso de popularidad en Honduras.

A excepción de su amiga Anita Williams, el resto de concursantes se ha pronunciado en su contra. Una actitud que el periodista no ha tardado en denunciar.

"El único error que ha cometido es que ha empezado a jugar demasiado tarde", explicaba el joven, experto en realities. "Lo que no es justo es que la han cogido como cabeza de turco", añadía Miguel Frigenti, muy crítico con la actitud de los compañeros.

Además, no tardó en sacar a la luz lo mal que el grupo de Playa Calma estaba tratando tanto a Makoke como a Anita. "Tenemos a esa Laura Cuevas, que si se muerde se envenena, y a Escassi, que es un tío tibio, sin personalidad", decía sin tapujos.

"Antes dijeron que llora sin lágrimas, pero oye, ¡es que no comen!", aclaraba Ana María Aldón, colaboradora que ya ha vivido la aventura de 'Supervivientes'. Palabras que apoyaban sus compañeros que también han pasado por el concurso. "Yo lloraba sin lágrimas porque es llanto seco, lo quiere exteriorizar pero la lágrima no está conectada con el cerebro y no sale", explicaba Miguel Frigenti.

Una defensa de Miguel Frigenti que podría serle muy útil a la concursante, que se juega su permanencia en el concurso este domingo. Recordamos que, tras volver a la playa, la audiencia decidía que debía ser la cuarta expulsada de 'Supervivientes'. Así, Makoke se dirigía a Playa Misterio, donde tendrá que superar una nueva votación contra Ángela Ponce, Nieves Bolós y Manuel González.