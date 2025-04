Sofía Suescun paraliza 'Socialité' con un mensaje para Makoke en 'Supervivientes'

Sofía Suescun se ha vuelto a mojar sobre lo que está ocurriendo en 'Supervivientes'. Esta semana, la colaboradora de 'Socialité' ha vuelto a quedar patente al repartir sus títulos al mejor y peor concursante. En esta ocasión, Sofía Suescun ha querido reconocer la actitud de Makoke, quien ha vivido una de las semanas más difíciles desde que comenzó la aventura en Honduras.

Recordamos que Makoke protagonizó un grave accidente que obligó a su evacuación y posterior hospitalización. Sofía Suescun ha elogiado su capacidad de resiliencia con unas palabras cargadas de admiración: "Me encanta su momento de superación, de valorar el concurso, de donde está, de las circunstancias, el dolor y, a pesar de eso, ella firme en continuar y valorando la oportunidad. Así que por eso y porque la he visto esta semana vivir y aparecer, es para mí la mejor de esta semana".

| Mediaset

Sin embargo, Laura Cuevas ha sido blanco de las críticas más duras de 'Supervivientes'. La andaluza, con quien Makoke mantiene una relación tensa desde el inicio, ha sido señalada como la peor superviviente de la semana. "No me ha gustado nada ese momento, esa cobardía para decir las cosas claras y, sobre todo, cuando han estado cuestionando el dolor de Makoke. Eso no me ha gustado nada y tampoco cuestionar la relación de Makoke con su novio fuera", explicaba.

Sofía Suescun no se ha quedado ahí y ha ido un paso más allá, aprovechando el altavoz de 'Socialité' para lanzar una gran indirecta cargada de intención hacia Laura Cuevas. "Laura, no eres la más indicada porque tienes a tu marido que dice que le has puesto los cuernos. No eres la más indicada", soltaba en directo.

Recordamos que, en audiencias, 'Supervivientes' siguió líder y subió a máximo en su quinta gala al obtener un gran 23,5% de cuota y 1.647.000 espectadores. El reality de Telecinco subió a un 29,6% en los espectadores de 25 a 44 años. Además, 'Supervivientes' consiguió un buen 12,1% de cuota y 1.663.000 en su express en el access prime time.