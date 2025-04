Pepe del Real dice lo que muchos piensan de lo ocurrido con Makoke en 'Supervivientes'

Makoke ha vuelto a 'Supervivientes' tras unos días alejada del grupo tras una caída durante la prueba de recompensa. La concursante, no obstante, fue acusada por algunos de sus compañeros por haber exagerado su dolencia. Este tema ha sido debatido en el plató de 'Vamos a ver'.

De este modo, uno de los más críticos con Makoke, una vez más, ha sido Pepe del Real: "Feliz de que vuelva al concurso, pero que se lo tome en serio. Jorge Javier Vázquez nos vendía la historia de: que ganas tiene Makoke de concursar. Makoke desde el día uno lleva lloriqueando que echa de menos a todo el mundo y ayer montando un drama máximo y la ves entrar en palapa saltando..."

"Estoy de acuerdo en que puede estar muy dramas, pero Makoke no ha hecho nada contra nadie para que todos los compañeros de su equipo hayan ido en su contra. Estar allí y que te den la espalda todos menos Anita...", opinaba Carmen Borrego sobre lo ocurrido con Makoke en 'Supervivientes'.

| Mediaset

"¿No has pensado que ha pasado algo que no hemos visto? La doble cara de Makoke...", lanzaba Pepe del Real. "Yo no he visto a Makoke contra sus compañeros, pero sí he visto a sus compañeros contra ella. Puede ser que no haya hecho cosas, pero no es para ir contra ella", contestaba Carmen Borrego, a lo que también entraba Kike Calleja: "Hay cosas innecesarias que ha contado, como el tema de las barritas"

"Makoke ha tenido un problema que podría haber sido muy grave y no lo ha sido y por eso hay el equipo de médicos. A mí cuando decís que Makoke tiene doble rasero, pues Makoke es Makoke, y si ponemos los que hablan detrás, empezando por Escassi y siguiendo con Laura Cuevas. Lo que pasa en los platós de televisión se queda en los platós de televisión, salvo que sea en público, creo que es lo honesto", decía Paloma Barrientos.

"Creo que Makoke en la parte físico se está portando bien, está haciendo unas pruebas que ya quisieran otros, y está haciendo un buen concurso. Se ha emocionado con esto porque podría haber sido una cosa grave que no lo ha sido", sentenciaba la colaboradora de 'Vamos a ver'.