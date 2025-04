Miguel Frigenti esclata en defensa de Makoke després del que ha passat a 'Supervivientes'

Aquesta no ha estat una setmana fàcil per a Makoke a 'Supervivientes'. La concursant va estar uns dies hospitalitzada a causa de la aparatosa caiguda que va patir i, al seu retorn, es va trobar amb les dures crítiques d'alguns dels seus companys.

La malaguenya ha estat l'objectiu de Laura Cuevas i Joshua Velázquez, que no han trigat a titllar-la de "tramposa" i "manipuladora". No obstant això, hi ha un col·laborador de Telecinco que ha saltat en la seva defensa: Miguel Frigenti.

| Mediaset

El nou col·laborador de 'Fiesta' és tot un expert en realities. Després de convertir-se en un dels protagonistes de l'última edició de 'GH DÚO', Miguel Frigenti ha fet el salt a 'Supervivientes', on no ha dubtat a defensar Makoke. I és que la concursant no guanyarà cap concurs de popularitat a Hondures.

A excepció de la seva amiga Anita Williams, la resta de concursants s'ha pronunciat en contra seva. Una actitud que el periodista no ha trigat a denunciar.

"L'únic error que ha comès és que ha començat a jugar massa tard", explicava el jove, expert en realities. "El que no és just és que l'han agafada com a cap de turc", afegia Miguel Frigenti, molt crític amb l'actitud dels companys.

A més, no va trigar a treure a la llum el mal que el grup de Playa Calma estava tractant tant a Makoke com a Anita. "Tenim a aquesta Laura Cuevas, que si es mossega s'enverina, i a Escassi, que és un tio tebi, sense personalitat", deia sense embuts.

| Mediaset

"Abans deien que plora sense llàgrimes, però escolta, és que no mengen!", aclarava Ana María Aldón, col·laboradora que ja ha viscut l'aventura de 'Supervivientes'. Paraules que recolzaven els seus companys que també han passat pel concurs. "Jo plorava sense llàgrimes perquè és plor sec, ho vol exterioritzar però la llàgrima no està connectada amb el cervell i no surt", explicava Miguel Frigenti.

Una defensa de Miguel Frigenti que podria ser-li molt útil a la concursant, que es juga la seva permanència en el concurs aquest diumenge. Recordem que, després de tornar a la platja, l'audiència decidia que havia de ser la quarta expulsada de 'Supervivientes'. Així, Makoke es dirigia a Playa Misterio, on haurà de superar una nova votació contra Ángela Ponce, Nieves Bolós i Manuel González.