Nadie esperaba las palabras de Miguel Frigenti contra 'GH DÚO' tras ser expulsado

La semana pasada, los espectadores de 'GH DÚO' vivieron un duelo de infarto entre titanes. El programa está en su recta final y reveló el resultado de la expulsión más decisiva hasta el momento. Marieta Díaz y Miguel Frigenti se enfrentaron en una competencia muy reñida, pero finalmente, Miguel Frigenti fue el octavo expulsado de esta edición, después de superar cuatro nominaciones muy difíciles.

Esto implicó que abandonara la casa después de dos meses sin contacto con el exterior y se enfrentara a todo lo que ha ido pasando en la realidad. Y es que el periodista durante su estancia en Guadalix de la Sierra, mantuvo una amistad muy especial con Óscar Landa. Tanto es así que, incluso, se ha llegado a hablar de un posible acercamiento entre ellos.

Pero lo que no se esperaba Miguel Frigenti es que esta bonita relación ha creado ampollas en el exterior. Los seguidores y familiares de Óscar Landa no han parado de cargar contra él durante estos meses. Una situación que se ha mantenido después de su salida del reality.

| Mediaset

La última polémica ha surgido cuando el exconcursante ha realizado un alegato a favor de Maica para ganar el concurso. Un gesto que los fans de Óscar Landa han tachado de traición llegando a insultar al periodista.

Por ese motivo, Miguel Frigenti no se lo ha pensado y ha decidido lanzar un comunicado en sus redes sociales tras este acoso y derribo. Además, ha aprovechado la ocasión para explicar ante todos sus seguidores cómo ha sido la relación entre él y su gran amigo dentro de la casa de 'GH Dúo'.

Desde el salón de su casa y visiblemente afectado, Miguel Frigenti ha empezado su comunicado asegurando que "desde el martes, lo estoy pasando bastante mal". "No paro de recibir mensajes repletos de insultos y descalificativos, llamándome traidor, mala persona…", ha añadido a continuación.

| Instagram, @miguelfrigenti

"El martes tuve que hacer un alegato a favor de un concursante y elegí a Maica porque es una persona muy especial para mí, al igual que Óscar y Romina. El hecho de que yo haya hecho una campaña a favor de Maica no quiere decir que yo haya dejado de querer a Óscar. En absoluto".

Mañana el exconcursante volverá a entrar a la casa y está "deseando entrar para volver a hablar con él, para mí es superespecial". "Mi paso por la casa es una aventura que no voy a olvidar nunca. Ha sido una de las mejores experiencias de mi vida gracias en parte a Óscar". Y ha proseguido exponiendo los problemas que ha vivido tanto dentro como fuera de la casa.

Además, ha cuestionado con nombre y apellidos a las personas que le tachan de traidor: "Estoy hasta las narices que la gente se agarre al discurso de traidor". "Su amigo Ruvens, en vez de defender a su amigo, se ha dedicado a descalificarme". Finalmente, Miguel Frigenti ha sido muy claro a la hora de asegurar que él nunca ha querido perjudicar el concurso de Óscar Landa.

"Yo a Óscar en ningún momento le he perjudicado dentro de ese concurso, todo lo contrario. Los dos nos hemos potenciado, nos hemos favorecido el uno al otro. Me ha restado momentos de soledad y siempre me ha puesto una sonrisa" ha sentenciado.