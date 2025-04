Los médicos dictan sentencia y aclaran si Makoke puede seguir en 'Supervivientes'

El plató de 'Supervivientes' enmudecía completamente el pasado martes tras el tenso momento vivido con una de sus concursantes. Durante una prueba de recompensa, Makoke sufría una aparatosa caída que obligaba a los médicos a intervenir de urgencia. La colaboradora se ha pasado estos días apartada de sus compañeros, realizándose pruebas para determinar si su permanencia en el concurso era viable.

Esta noche, durante la quinta gala de concurso, Jorge Javier Vázquez ha podido comunicarle a Makoke la decisión de los médicos. Una gala cargada de emociones para la concursante, que se ha echado a llorar nada más conectar en directo y escuchar el enorme aplauso del público. "Todo el plató estaba enmudecido viendo las imágenes de tu caída, son muy impactantes", le confesaba el presentador

| Telecinco

"Llevo dos días encerrada sin saber qué va a pasar, si voy a volver o no", se confesaba Makoke, visiblemente emocionada. Unos días que la concursante se ha tomado para pensar en su familia pero que le han dejado muy claro que no quiere abandonar 'Supervivientes'. "Yo ahora estoy bien. Me sacaron en helicóptero y pensaba que me había quedado tetrapléjica pero ahora estoy bien y puedo seguir de verdad, no quiero irme", insistía.

A pesar de su insistencia, Jorge Javier Vázquez le ha recordado que la decisión final será de los médicos. "No estoy preparada para irme", seguía repitiendo Makoke, que no quiere marcharse "por nada del mundo". Sin embargo, el presentador le ha pedido a la concursante que vaya a la Palapa, donde conocerá el veredicto final.

"Jorge, te hago aquí el pino puente si quieres pero no me quiero ir, estoy fuerte", le pedía la concursante, que no quiere abandonar Honduras de esta manera. Antes de conocer el veredicto de los médicos, Makoke ha podido hablar con su novio, con quien ha compartido un tierno momento.

Finalmente, Jorge Javier Vázquez le ha dado la buena nueva. "Tras la contusión lumbar, la paciente ha sido sometido a todas las pruebas necesarias", leía el presentador, dejando la tensión hasta el final. "Al no presentar ningún tipo de fractura, Makoke puede volver a la playa", comunicaba el catalán, ante la inmensa alegría de la concursante, que se reunía con sus compañeros entre lágrimas y un gran abrazo.