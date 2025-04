Comunicado de la familia de Anita tras las críticas recibidas en 'Supervivientes'

Una de las concursantes más polémicas de 'Supervivientes' está siendo Anita Williams, tanto dentro como fuera del concurso. El creciente volumen de críticas y comentarios ofensivos en redes sociales ha llevado a su familia a tomar una decisión. Y es que los familiares de Anita han decidido romper el silencio y defender públicamente a la joven.

Este jueves, sus padres difundieron un comunicado en 'Vamos a ver', en el que condenan con claridad el nivel de odio que está recibiendo Anita durante su participación en 'Supervivientes'. Lo hacen, según explican, no solo como un gesto de protección hacia su hija, sino también como un límite frente a los ataques injustificados que desvirtúan el objetivo del reality.

"Por respeto a nuestra hija Anita, a José Carlos Montoya y a su familia,no vamos a entrar en faltas de respeto ni en incongruencias ni comentarios que no sean referentes a la supervivencia en el concurso 'Supervivientes'", comienza el escrito, con una referencia directa a las recientes declaraciones del padre de Montoya.

| Mediaset

"Nuestra hija jamás ha recibido más juicios que apoyo, por lo que no ha crecido pensando que debía agradarnos para ser querida. Por tanto la guiaremos y la acompañaremos siempre a ser ella y no a ser la versión de lo que una parte de la sociedad quiere que sea. Le enseñaremos cada día a no vivir nunca con la culpa para que siga avanzando", afirman en el comunicado.

El mensaje también incluye una reflexión sobre el aprendizaje y el perdón, en clara referencia a su paso por 'La Isla de las Tentaciones'. En este otro reality, Anita también fue duramente señalada: "Una caída es una lección, no una sentencia".

Finalmente, sus padres agradecen el gesto de su hija por reconocer públicamente sus errores y hacen un llamamiento a la empatía. De este modo, han cerrado con una frase que deja entrever cierto desencanto con la parte más cruel del escrutinio público: "Felicitamos a nuestra hija por haber pedido perdón públicamente y lamentamos el odio de algunos. Nuestros mejores deseos para que la felicidad inunde vuestros hogares perfectos".