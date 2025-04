Preocupación por Makoke tras sufrir un nuevo accidente en 'Supervivientes'

Makoke parece haber entrado en una espiral de accidentes en 'Supervivientes'. A pesar de haber sido recientemente salvada por la audiencia, su permanencia en el reality está siendo un auténtico suplicio. Tras la aparatosa caída que la obligó a ser evacuada de urgencia, la concursante ha vuelto a sufrir otro percance, esta vez causado por una picadura que le provocó un notable estado de angustia.

La escena se produjo en Playa Misterio, su nuevo destino tras ser expulsada por la audiencia de 'Supervivientes' de Playa Calma y Playa Furia. Mientras caía la tarde y los supervivientes compartían un momento de aparente calma, Makoke comenzó a notar una molestia aguda en la zona de la barbilla. Visiblemente incómoda, se quejaba de un dolor que no dejaba de aumentar, sin entender muy bien qué le estaba ocurriendo.

Fue su compañero Manuel quien detectó el origen del problema: un aguijón clavado en la piel. Sin pensárselo dos veces, se acercó para ayudarla y extrajo el insecto con cuidado. "Aquí tienes el picotazo", le anunció mientras sostenía el aguijón en la mano.

| Mediaset

La reacción de Makoke no se hizo esperar, y entre gestos de incomodidad y dolor, lanzó una frase que resume su paso por 'Supervientes'. "¿Pero por qué me pasan tantas cosas a mí?", se preguntó. Y es que Makoke no deja de vivir malos momentos tras su accidente y ser expulsada pro el público de 'Supervivientes'.

Aunque la situación fue tensa, Manuel intentó rebajar la gravedad con una dosis de humor en 'Supervivientes'. "Mira el lado positivo, así ya no tendrás que ponerte ácido hialurónico en los labios", bromeó, provocando algunas risas en el entorno. No obstante, Makoke no estaba para chistes, incapaz de ocultar su desesperación ante lo que parece una sucesión interminable de obstáculos físicos y emocionales.

Este domingo, 'Supervivientes: Conexión Honduras' lideró en audiencias en Telecinco con un estupendo 18,5% de share y 1.572.000 espectadores. El reality presentado por Sandra Barneda, que congregó a 4.111.000 espectadores únicos a lo largo de la noche, subió a un gran 22,4% en el target entre 25 y 44 años.