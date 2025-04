Gala abandona la ceremonia de salvación de 'Supervivientes' por un motivo de peso

La de hoy es una de esas galas de 'Supervivientes' pasadas por agua: las tormentas han azotado de nuevo Honduras y están haciendo pasar unos días muy difíciles a los concursantes. Sin embargo, el concurso sigue y esta noche se celebraba una ceremonia de salvación que reduciría la lista de nominados a dos. Una mecánica que Gala Caldirola ha tenido que abandonar en pleno directo.

Recordamos que la semana pasada terminaba con Montoya, Anita Williams, Koldo Royo y Gala Caldirola como nominados definitivos. Tras la salvación del sevillano en el 'Tierra de Nadie' del martes, llegaba el momento de conocer el nombre del siguiente concursante más votado. Una mecánica que ha sucedido en plena lluvia y que ha provocado una tensa situación.

Como siempre, los tres supervivientes nominados tenían que colocarse sobre una plataforma sobre el agua. Sin embargo, el temporal complicaba la tarea y observábamos a los tres nominados tiritar de frío. De hecho, Gala Caldirola se echaba a un lado y se negaba a subir en la plataforma.

| Mediaset

A pesar de la insistencia de Anita Williams y la ayuda que le ofrecía Koldo Royo, la modelo seguía agazapada en un lado. "No puedo, me tiemblan las piernas", no dejaba de repetir la joven. El temporal ha hecho mella en la concursante, que no dejaba de temblar y no era capaz de levantarse.

"Gala, ¿te puedes poner en posición?", le recriminaba Laura Madrueño, que ya estaba dando inicio a la importante ceremonia de salvación. Sin embargo, ella seguía repitiendo que no podía. "Me tiemblan las piernas, no me puedo poner de pie", decía la ex tronista con la voz rota.

Recordamos que esta mecánica es un clásico de 'Supervivientes' y que, además, tiene un efecto directo en las nominaciones. Con la salvación, la expulsión pasa a ser un duelo directo entre dos de los nominados, un cambio que podría hacer girar los porcentajes. Por ello, no sería posible no celebrarla.

Finalmente, la presentadora le ha comunicado a Gala Caldirola que no hacía falta que se subiera a la plataforma. "De todas formas, sigues nominadas así que puedes saltar al agua", le comunicaba Laura Madrueño a la modelo.

La cosa ha quedado entre Anita y Koldo, aunque finalmente la audiencia de 'Supervivientes' ha decidido que quién debía permanecer en el concurso era la de 'La Isla de las Tentaciones'.