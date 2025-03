Anita de líder a condenada: sus compañeros la pillan robando en 'Supervivientes'

Anita Williams entraba en 'Supervivientes' con un claro objetivo: cambiar su mala imagen. Y, por el momento, lo estaba consiguiendo pues la joven ha demostrado ser una bestia en las pruebas y ser toda una superviviente. Sin embargo, todo podría derrumbarse ante el fallo que ha cometido en la última gala: la han pillado robando comida.

Todo sucedía cuando sus compañeros la pillaban in fraganti guardándose un trozo de coco en el bolsillo. Por supuesto, los concursantes no se callaban y confrontaban a la joven, que inmediatamente confesaba el crimen y se disculpaba. "Os pido perdón, de verdad", se arrepentía enseguida.

"Aquí llevamos a rajatabla el tema de la comida", le echaba en cara Borja González, que aseguraba que ya no podría confiar en ella. También se unía a la pelea Álex Adrover, que dudaba si era la primera vez que robaba comida.

Finalmente, Anita Williams terminaba entre lágrimas, pidiendo perdón a sus compañeros. "Hago las cosas sin pensar, por impulsividad y me siento fatal", le decía a Makoke, que trataba de consolarla. También se acercaba Álvaro Muñoz Escassi, que trataba de tranquilizarla diciéndole que no pasaba nada pero que usara 'Supervivientes' para "aprender de la vida".

Finalmente, Anita Williams zanjaba el tema dándole su parte de coco a sus compañeros. "Me arrepentí enseguida y me pasé el día llorando", aclaraba la ex participante de 'La Isla de las Tentaciones". También se defendió sobre las acusaciones de haberse comido algún cangrejo a las espaldas, negando haberlo hecho. "Yo cada noche voy a cazar cangrejos porque necesito cenar. El otro día cogí casi 40 y me comí unos cuantos para cenar pero el resto es para todos", aclaraba.

Un momento de debilidad que Montoya, Gala Caldirola y Rosario Matews aprovechaban para hacerle un traje. Desde su playa, los tres concursantes criticaban la actitud que había tenido después de que la organización les pillara enciendo el fuego con un mechero robado. "Aprende ya a admitir las cosas", le gritaba su ex pareja, perdiendo los nervios ante su ex-pareja.