Gritos y lágrimas en el reencuentro entre Montoya, Anita y Manuel en 'Supervivientes'

Con el increíble salto de Anita Williams y de Manuel González se completa la lista de concursantes de esta edición de 'Supervivientes'. Los dos ex-concursantes de 'La Isla de las Tentaciones' eran los últimos supervivientes en pisar Honduras. Por el momento, convivirán con Montoya, el tercero en discordia y con el que han protagonizado un tenso reencuentro repleto de lágrimas, gritos y frustración.

La primera en llegar a Playa Misterio era Anita Williams. Aunque el encuentro ha sido frío pero cordial, la ex pareja no ha tardado en volver a sacarse los trapos sucios. "Yo sigo pensando que no has sido clara conmigo", le ha reprochado Montoya, acusándola de haber llevado un doble juego con Manuel y él.

"Yo me he arrepentido, me falta suplicarte para que me perdones", le ha respondio ella, asegurando que fue ella la que decidió cortar la relación con Manuel. "Yo estaba enamorada de ti, Manuel me ha podido gustar en la isla pero quería estar contigo", le ha dicho, entre gritos.

| Mediaset

La discusión pronto ha empezado a ser un intercambio de reproches entre ellos. Montoya la acusa de no haberse arrepentido de lo que hizo. "En el aeropuerto te fuiste con él y os dabáis piquitos", le ha achacado él. Por su lado, Anita le acusa de no haberla tratado bien en la relación y no ser capaz de superar lo sucedido. "Me has hecho llorar todos los días hasta que me daban ataques de ansiedad porque seguías reprochándome cosas que ya habíamos hablado", contaba. "Estuve con él en el aeropuerto porque me dió un ataque de ansiedad y tú te reías", le ha echado en cara Anita.

Finalmente, la joven se ha roto y ha empezado a llorar. Anita no ha podido contenerse al hablar de su hijo y de todas las críticas que ha recibido durante la emisión del programa. "La gente no me conoce porque tú sabes que como madre soy un 10 y la gente me ha juzgado como madre", le decía al que fue su ex.

Montoya también se ha ablandado, asegurando que "lo pasa mal" al verla así. "Yo te quiero muchísimo como persona y aquí te voy a ayudar en lo que necesites", le ha terminado confesando, demostrando que todavía le guarda cariño. "Pero también tienes que entender que me has destrozado el corazón", le ha dicho, mientras se fundían en un abrazo.

Pronto, la discusión ha seguido avanzado y, con la llegada de Manuel, la cosa ha empeorado. "Esto es asqueroso", ha exclamado Montoya al ver acercarse la barca, oliéndose quién venía. "Este chico debería irse a Juan y Medio", bromeaba el sevillano, causando la risa en el público.

Nada más pisar la playa, Manuel y Montoya se han enzarzado en una tensa discusión que iba cada vez a más. A escasos centímetros del uno del otro y sin escuchar al presentador, Anita ha tenido que separarlos en varias ocasiones. "No voy a entrar en tu juego, paso de tu cara", le decía Montoya, que claramente ha rememorado todo lo que ha pasado en 'La Isla de las Tentaciones 8'.

"Yo no tengo problema en decir la verdad, no vengo a pelearme pero si me atacas te ataco", le respondía Manuel durante el reencuentro. Sin embargo, los tres han seguido discutiendo durante un buen rato, haciendo caso omiso de los gritos de Jorge Javier Vázquez que les pedía que parasen.

Finalmente, los tres han logrado calmarse y el presentador ha podido confirmarles la peor de las noticias: los tres convivirán solos en Playa Misterio. Sin duda, les esperan unas duras semanas a las que además de luchar contra el hambre, el frío y los mosquitos, deberán aguantarse entre sí.