Castigo ejemplar en 'Supervivientes' tras incumplir las normas de forma inaceptable

"Ha pasado algo muy grave", anunciaba Jorge Javier Vázquez al inicio de esta tercera gala de 'Supervivientes'. El presentador comunicaba que una de las playas se había saltado las normas del concurso. "Es un episodio muy grave que contraviene el espíritu de 'Supervivientes' y va a haber consecuencias, una sanción sin precedentes", adelantaba.

También se ha pronunciado Laura Madrueño, que ha calificado el incidente como "una situación completamente inaceptable". Finalmente, Jorge Javier ha desvelado qué concursante ha hecho trampas en el concurso. Ha sido el equipo de Playa Furia, que lleva días viviendo una tensa pelea entre Pelayo Díaz y Terelu Campos.

Todo sucedía cuando los concursantes intentaban encender una hoguera. El fuego es algo esencial para la vida en Honduras, ya que les permite entrar en calor por las noches y cocinar el poco alimento que tienen. Por ello, los concursantes se esfuerzan para lograr encenderlo, aveces sin mucho éxito.

| Mediaset

En esta ocasión, los concursantes habían logrado volver a encender el fuego. O por lo menos eso parecía, pues minutos después producción se acercaba a ellos para llamarles la atención. "Evidentemente no habéis hecho fuego, así que dadme con lo que habéis hecho el fuego", les echaban en cara a los concursantes.

"No tenían fuego y, de repente milagrosamente, aparece el fuego", acusaba Jorge Javier Vázquez, asegurando que los milagros no existen. Finalmente, los concursantes admitían las trampas y haber encendido el fuego con un mechero que se habían encontrado.

"Sabéis que es algo que está completamente prohibido y encima habéis querido hacernos creer que lo habíais hecho de forma natural", les reñía el presentador. Además, los concursantes también se colaban en la cabaña de la organización, exigiéndoles que les ayudaran.

| Mediaset

La situación ha creado un momento de mucha tensión en la Palapa, donde se ha desvelado que todos conocían la existencia de ese mechero. Aunque Gala Caldirola defiende que fue ella la que se lo encontró entre sus pertenencias, la versión de 'Supervivientes' no coincida con la de la joven. "El mechero pertenecía a un cámara nocturno y se lo habéis robado", les sentenciaba Jorge Javier, anunciando una severa

Entre los concursantes, había reacciones de todo tipo. Pelayo Díaz se mostraba muy arrepentido, aceptando "completamente" los hechos y calificándolos de "vergonzoso". Por su parte, Carmen Alcayde se defendía diciendo que ella estaba en contra de las trampas. "Dije que no me parecía bien y luego no se me ha comentado que lo iban a hacer", explicaba la periodista entre lágrimas.

Finalmente, la sanción por incumplir las normas ha sido que todos deben salir nominados. Jorge Javier Vázquez les ha dado la opción de que si salía el verdadero culpable que cogió el mechero, solo esa persona saldría nominada. "Si somos un equipo para hacer trampas, somos un equipo para salir todos nominados", zanjaba Rosario Matews. Una decisión que todos en el equipo apoyaban.