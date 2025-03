Anita i Montoya intenten reviure l'amor a 'Supervivientes' d'aquesta tendra manera

Montoya i Anita Williams entraven a 'Supervivientes' després de mesos sense mantenir contacte. El jove no ha estat capaç de perdonar el que va succeir a 'La Isla de las Tentaciones' però ella tenia clar que seguia enamorada. Després de diversos dies de convivència als Cayos Cochinos, els dos concursants semblaven estar més units que mai.

Els primers dies no van ser fàcils, però finalment ambdós van signar una treva. Un moment de pau que es va trencar aquest diumenge durant l'Oracle de Posidó, on van protagonitzar un fort enfrontament. Montoya es va sentir traït en no rebre el suport d'Anita quan l'organització el va enxampar encenent foc amb un encenedor, una infracció greu en el concurs.

A tot això s'hi va afegir l'acostament del jove amb Gala Caldirola, cosa que va acabar provocant que tot saltés pels aires. No obstant això, Anita es decidia a tornar a posar la pau entre ells. En un gest de reconciliació, la supervivent li va demanar perdó amb un petit obsequi d'Hondures.

| Mediaset

Per això, la concursant intercanviava amb Montoya un coco amb les inicials de tots dos gravades, així com una fulla de cocoter en què es llegia 'T'estimo'. Un bonic gest que Montoya rebia amb afecte, agraint-li-ho amb un petó i una abraçada.

Més endavant, Carlos Sobera els qüestionava sobre aquest moment. "Em fa ràbia que el meu cor no em deixi rebre aquests detalls com abans", explicava ell, que definia Anita com una noia molt detallista. "Em frustra perquè sé que ella és així de carinyosa però em pregunto: per què ara?", seguia narrant el jove.

Davant l'evident emoció de Montoya, la jove s'aixecava per donar-li una abraçada carregada d'amor. "Jo la segueixo estimant com a persona, però tinc sentiments trobats", confessava Montoya. "Jo sóc de les que prefereix tard que mai. I tot al seu degut moment", expressava la jove, conciliadora.

No obstant això, aquest tendre moment es trencava quan 'Supervivientes' els mostraven les dures imatges de Gala Caldirola criticant la jove. "Ella el manipula una mica perquè la caga i després demana perdó", sentenciava la model, que ha estat molt crítica amb Anita des del principi. "A ell també el vaig veure emocionat, està cansat de quedar com el pobret", assegurava ella.

Això encenia Anita, que li recriminava haver assumit els seus errors i no fer les coses amb segones intencions. "Jo no em sento manipulat però sí que és veritat que crec que ho fas perquè et sents malament", afegia el sevillà, cosa que tornava a esclatar una discussió.

Una vegada més, Montoya li va retreure a Anita que mai s'havia disculpat pel que va ocórrer a 'La Isla de las Tentaciones'. Farta de reviure el mateix tema, ella va respondre amb ironia: "Només em falta fer el Camí de Santiago des de Sevilla per demanar-te perdó". Finalment, la concursant va deixar clar el seu propòsit a 'Supervivientes': "Jo vinc aquí a sobreviure, no a reconquerir ningú".