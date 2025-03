Anita lanza un inesperado mensaje en 'Supervivientes' sobre su relación con Montoya

El trío de Montoya, Anita Williams y Manuel González sigue dando mucho de qué hablar. El trío se reencontró por primera vez tras 'La Isla de las Tentaciones' durante el pasado jueves y ya protagonizó un tenso momento repleto de lágrimas y reproches. Tres días después de su entrada, 'Supervivientes' actualiza cómo ha avanzado la relación de estos tres enemigos declarados en Honduras.

Por supuesto, la entrada de Anita y Manuel desestabilizó completamente a Montoya, que volvió a revivir lo ocurrido en su anterior programa. El sevillano entró en bucle, achacándole a Anita que no fuera capaz de reconocer las cosas y entrando en un duelo de gritos con Manuel. "No entendí que mi pareja se fijara en alguien como tú", le echaba en cara al gaditano, que entró con actitud burlona.

Sin embargo, aunque trató de mantenerse al margen, todos los ojos estaban en Anita Williams. La joven, que protagonizó uno de los saltos más altos de la historia de 'Supervivientes', entra con mucho que demostrar. "Fui la más mala de España pero quiero que España me conozca", pedía en su video de presentación con la intención de dar a conocer una nueva faceta suya.

Por ello, la joven catalana sorprendía a todos cuando, en media discusión con Montoya, se dirigía directamente a la audiencia. "Delante de toda España lo digo: me he cegado, me he equivocado mucho, lo siento", exclamaba Anita, para sorpresa de todos.

Desde el principio, tanto su ex pareja como el público la ha tachado de fría y de no saber aceptar las cosas. Por ello, esta declaración a los cuatro vientos de sus errores ha sido totalmente inesperada. Además, Anita ha ido más allá y ha dejado claras sus intenciones con Montoya. "Amo a esta persona y no me imagino una vida sin esta persona a mi lado", gritaba ella.

Además, también ha aprovechado para aclarar que entre Manuel y ella ya no hay nada. Aunque ha confesado que llegó a gustarle, también admite que ahora ya no le soporta. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para Montoya, que sigue sin ser capaz de perdonarla.

A pesar de todo, parece que el cariño poco a poco va fluyendo. La pareja ha podido vivir momentos muy tiernos dentro de 'Supervivientes 2025', donde han compartido algunos abrazos muy cariñosos. Ambos se han abierto en canal, admitiendo que todavía había cariño entre ellos y con Anita llegando a confesarle que aún le quiere. Además, la joven le ha hecho un collar en forma de crucifijo con restos de coco como obsequio.

Parece que 'Supervivientes', poco a poco, está teniendo un efecto terapéutico para los protagonistas de este trío amoroso. Sin embargo, todavía queda un largo camino para el olvido. "Se lo he intentado explicar de todas las maneras posible pero al final no sé que necesita 100% y nunca llegamos a buen puerto", se lamentaba Anita cuando le preguntaba Sandra Barneda.