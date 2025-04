Anita Williams y Montoya lo vuelven a hacer y rompen las normas de 'Supervivientes'

Si hay un momento de esta temporada televisiva que ha quedado para la historia es, precisamente, ese meme viral protagonizado por Anita Williams y Montoya. La carrera desesperada de Montoya mientras veía a Anita Williams serle infiel llegó a ser comentado por la mismísima Whoopi Goldberg. Ahora, en su paso por 'Supervivientes', los dos concursantes han vuelto a repetir la historia rompiendo las normas del concurso para reencontrarse.

Un episodio que sucedía después de una intensa bronca que Anita Williams mantenía con sus compañeros de equipo. La ex-participante de 'La Isla de las Tentaciones' se embarcaba en una misión con Laura Cuevas en el que se les presentaba un difícil dilema. Poseidón les daba la opción de comerse entre las dos un copioso plato de hot dogs o compartir con todo el equipo una pequeña porción.

| Mediaset

Finalmente, Laura Cuevas convencía a su compañera de comerse los perritos calientes sin saber que el resto de concursantes se iban a enterar. Por supuesto, la decisión no sentó nada bien al resto de habitantes de Playa Calma, lo que derivó en una fuerte discusión.

Tras ello, la concursante se dirigía a la valla que separa a los dos equipos y estallaba en lágrimas al encontrarse con Montoya. "No puedo más", gritaba la concursante, asegurando que estaba "hasta los cojones". En pleno ataque de ansiedad, Anita actuaba impulsivamente y rompía flagrantemente las normas de 'Supervivientes'.

Aún llorando, la joven corría hacia el final de la valla para fundirse en un tierno abrazo con el que fue su ex-pareja. "Chicos, ¿Sabéis que os estáis saltando las normas?", les advertía una redactora, a lo que ambos respondían que les daba igual. Más adelante, se unía también Carme Alcayde, que acudía para consolarla.

Allí, la ex de 'La Isla de las Tentaciones' se ha desahogado sobre su relación con sus compañeros de 'Supervivientes', a los que ha definido como "míster perfectos". "Aquí nadie es perfecto y todos van de que lo son", lloraba. Además, Anita Williams también señalaba la diferencia de trato entre ella y Laura Cuevas. "No he sido la única en comerme los perritos pero mírala a ella, tan amigos", añadía.

Por supuesto, la organización de 'Supervivientes' ha tomado cartas en el asunto y les ha aplicado una severa sanción a los tres implicados. "A partir de mañana vais a vivir enjaulados en Playa Furia",les comunicaba Laura Madrueño a la pareja. Sobre Carmen Alcayde caerá la responsabilidad de que ambos sobrevivan, lo que implicará una responsabilidad extra para la periodista.