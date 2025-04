Anita Williams i Montoya ho tornen a fer i trenquen les normes de 'Supervivientes'

Si hi ha un moment d'aquesta temporada televisiva que ha quedat per a la història és, precisament, aquest meme viral protagonitzat per Anita Williams i Montoya. La carrera desesperada de Montoya mentre veia a Anita Williams ser-li infidel va arribar a ser comentada per la mateixa Whoopi Goldberg. Ara, en el seu pas per 'Supervivientes', els dos concursants han tornat a repetir la història trencant les normes del concurs per retrobar-se.

Un episodi que succeïa després d'una intensa bronca que Anita Williams mantenia amb els seus companys d'equip. L'ex-participant de 'La Isla de las Tentaciones' s'embarcava en una missió amb Laura Cuevas en què se'ls presentava un difícil dilema. Posidó els donava l'opció de menjar-se entre les dues un copiós plat de hot dogs o compartir amb tot l'equip una petita porció.

| Mediaset

Finalment, Laura Cuevas convencia la seva companya de menjar-se els hot dogs sense saber que la resta de concursants se n'anaven a assabentar. Per descomptat, la decisió no va asseure gens bé a la resta d'habitants de Playa Calma, cosa que va derivar en una forta discussió.

Després d'això, la concursant es dirigia a la tanca que separa els dos equips i esclatava en llàgrimes en trobar-se amb Montoya. "No puc més", cridava la concursant, assegurant que estava "fins als collons". En ple atac d'ansietat, Anita actuava impulsivament i trencava flagrantment les normes de 'Supervivientes'.

Encara plorant, la jove corria cap al final de la tanca per fondre's en una tendra abraçada amb qui va ser la seva ex-parella. "Nois, sabeu que us esteu saltant les normes?", els advertia una redactora, al que ambdós responien que els era igual. Més endavant, s'unia també Carme Alcayde, que acudia per consolar-la.

Allà, l'ex de 'La Isla de las Tentaciones' s'ha desfogat sobre la seva relació amb els seus companys de 'Supervivientes', als quals ha definit com "mister perfectes". "Aquí ningú és perfecte i tots van de que ho són", plorava. A més, Anita Williams també assenyalava la diferència de tracte entre ella i Laura Cuevas. "No he estat l'única en menjar-me els hot dogs però mira-la a ella, tan amics", afegia.

Per descomptat, l'organització de 'Supervivientes' ha pres cartes en l'assumpte i els ha aplicat una severa sanció als tres implicats. "A partir de demà viureu engabiats a Playa Furia",els comunicava Laura Madrueño a la parella. Sobre Carmen Alcayde recaurà la responsabilitat que ambdós sobrevisquin, cosa que implicarà una responsabilitat extra per a la periodista.