La mujer de Borja González activa las alarmas por lo vivido antes de 'Supervivientes'

Borja González está actualmente viviendo la aventura de su vida en Honduras. El guardia civil ha demostrado ser todo un hacha en las pruebas y logró alzarse con el último collar de líder de 'Supervivientes'. Sin embargo, este momento tan dulce del concursante se ha visto empañado por la dura confesión de su pareja: Ana Solma.

La pareja, que logró resistir a la tentación en el reality presentado por Sandra Barneda, parecía una de las relaciones más afianzadas del programa. Hace poco más de un año, Borja González y su mujer recibían a su primer hijo, el pequeño Luca. Sin embargo, la ex participante de 'La Isla de las Tentaciones' se ha abierto en canal en 'TardeAR' para aclarar si siguen juntos.

Según la propia influencer, la pareja habría sufrido una grave crisis antes del inicio de 'Supervivientes'. Ana Solma y Borja González vivieron un duro momento para su relación tras el nacimiento de Luca, lo que supuso un crecimiento del estrés.

| Mediaset

"Estuve cinco meses que no me quería levantar ni ver a nadie", confesaba ella para 'Recién nacidos', programa de Mtmad. Durante este proceso, la influencer confesaba que había pasado por un delicado estado de ánimo tras el parto. "Solo deseaba que Borja saliera por la puerta para poder llorar hasta que me cansara", explicaba la mujer, visiblemente afectada.

Ahora, la pareja del concursante ha conectado en directo en 'Tardear' para responder a todo el revuelo que aquella entrevista ha generado. "Con todo más asimilados: Sí, tuvimos una crisis", confesaba tajantemente la ex participante de 'La Isla de las Tentaciones'. "Fue por un cúmulo de muchas situaciones personales y con quién lo pagué es con él. Todo mi agobio se volcó en él", reconocía ella.

Sin embargo, también aprovechaba para aclarar que esa crisis ya había pasado. "Se fue para la isla estando bien los dos, si no se hubiera ido más tocado", comentaba ella, asegurando que los problemas de pareja quedaron resueltos antes del inicio de 'Supervivientes'.

También se ha pronunciado sobre la última decisión de su pareja. En la última gala de 'Tierra de Nadie', Laura Madrueño le daba a elegir entre comida y su objeto personal: un peluche de su hijo. "Yo si hubiera cogido la comida lo hubiera entendido... pero para él fue algo muy fuerte porque la jirafa es su peluche", sentenciaba la mujer.