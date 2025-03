Alessandro Lequio sentencia con dureza a Makoke tras sus lágrimas en 'Supervivientes'

Makoke fue una de las protagonistas del primer 'Conexión Honduras' de 'Supervivientes' este domingo. La colaboradora no pudo reprimir las lágrimas en directo al acordarse de su novio y sus seres queridos. Todo esto ha sido comentado en el plató de 'Vamos a ver', donde Alessandro Lequio ha opinado con dureza sobre Makoke.

De este modo, Makoke confesó que la aventura en 'Supervivientes' estaba siendo complicada: "Es mucho más duro de lo que yo pensaba. No me preguntes mucho que tengo el nudo y estoy a flor de piel. La verdad que no hemos comido nada, te duele la espalda porque dormimos en la arena, que es más dura que el cemento...".

Minutos más tardes, Makoke se emocionaba al acordarse de sus familiares: "Me estoy acordando mucho de mi niño pequeño y de mi novio. No quiero llorar, estoy bien, estoy fuerte, lo que pasa es que soy muy ñoña. Me tengo que acostumbrar porque tengo unos compañeros maravillosos".

| Mediaset

Por lo tanto, Antonio Rossi ha abierto el debate en 'Vamos a ver': "Como empiece con la cabeza a pensar en lo que hay fuera se le fastidia el concurso. De todas formas creo que le metieron un poquito el dedo, provocaron un poco el momento emocionante".

"Ha hecho viajes más largos, de más días, y no ha llorado en 72 horas", decía Giovanna González contra Makoke. Sin embargo, Sandra Aladro salía en su defensa: "Cuando viajas puedes llamar a casa y preguntar como va todo, no se puede comparar". "Pero son tres días", respondía Giovanna González en 'Vamos a ver'.

No obstante, el más duro contra Makoke en 'Vamos a ver' era Alessandro Lequio: "Todo es muy forzado, vende ternuras de mercadillo. En menos de una semana no puedes estar añorando absolutamente a nadie. Por lo tanto no hay que hacerle caso".

Sin embargo, Adriana Dorronsoro saltaba para defender a Makoke de los duros comentarios del colaborador: "Claro que sí y más cuando estás en el momento más dulce de tu vida. Creo que está super enamorada...".