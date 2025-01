La gordofobia de una soltera en 'First Dates' deja sin palabras a su cita

La cita entre Merys y Nacho en 'First Dates' estuvo marcada por una gran tensión desde el primer momento en que cruzaron miradas. Nada más ver entrar a Nacho por la puerta del restaurante, Merys dejó claro su descontento con un comentario gordófobo que no pasó desapercibido. Lo que pocos esperaban era como iba a terminar la cita en 'First Dates'.

"¡Madre mía! ¿Qué me trajeron, un butano? No me gusta gordo. A Carlos Sobera le voy a dar una paliza", dijo Merys. Nacho no tardó en percibir el rechazo de su compañera de cita. Con resignación, comentó: "He estado en muchas guerras, he perdido muchas batallas, pero es que esta está perdida desde ya". Durante la cena, trató de romper el hielo preguntándole: "Te noto un poco seria", pero la actitud de Merys no mejoró.

A lo largo de la velada en 'First Dates', Merys no dejó de lanzar críticas, especialmente dirigidas al físico de Nacho. En plena conversación, soltó: "Tampoco hay que comer mucho, que uno se pone gordo". Ante las cámaras, no bajó el tono y añadió: "No debería comer tanto porque está demasiado gordo".

| Mediaset

El ambiente se mantuvo tenso hasta la decisión final de la cita de 'First Dates', que no fue menos conflictiva. Nacho, consciente de la situación, expresó: "Por la cara que ha puesto al verme, no le ha faltado mucho para irse".

Cuando llegó su turno, Merys no dejó lugar a dudas sobre su postura: "No tendría una segunda cita con Nacho porque no me gusta, no es mi tipo... Mi tipo es una persona más delgada, flaco, más esbelto, más alto... Nada, es muy gordo para mí".

Estas palabras fueron la gota que colmó el vaso para Nacho, quien finalmente estalló: "Solamente tengo que añadir una cosa... Has hecho un juicio de valor, y no estoy de acuerdo. Puedo tener algún kilo de más, pero eso no tiene que ver nada".

"Los enfoques en la vida hay que hacerlos de otra manera muy diferente, no hay que entrar en el tema estético... porque, además, los dos estamos de muy buen ver y aquí he terminado", concluyo el soltero de 'First Dates'. La cita terminó de la peor manera posible, con ambos abandonando el restaurante sin miras de reconciliación.