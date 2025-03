Joaquín Prat señala un detalle tras el abandono de Beatriz Rico de 'Supervivientes'

Beatriz Rico ha abandonado voluntariamente 'Supervivientes' tan solo tres días después de iniciar la aventura. La falta de sueño ha sido lo que ha provocado que la actriz decida no seguir en la aventura más extrema de la televisión. Todo esto ha sido analizado en el plató de 'Vamos a ver'

"Creo que su decisión ha sido muy sensata. Hay algunos que marean con el me voy, me quedo, me voy, me quedo, y ella se ha dado cuenta de que no puede seguir con la aventura porque le ha superado. No pasa nada", arrancaba el debate Adriana Dorronsoro en el plató de 'Vamos a ver'.

"No me parece muy sensato que en dos días ya pienses que no puedes. A mí me parece precipitado", opinaba, por su parte, Sandra Aladro sobre lo ocurrido en 'Supervivientes'.

| Mediaset

En la misma línea opinaba Kike Calleja: "Yo he estado, es durísimo, y obviamente en dos días no te adaptas a dormir, porque allí nadie duerme del tirón. Es muy complicado porque pasan muchas cosas durante la noche y cuando hay fuego es aún peor porque te tienes que ocupar del fuego. Creo que ha perdido una oportunidad de oro porque esto pasa una vez en tu vida".

"Si tiene un problema de fuera, para ir allí hay que pasar exámenes médicos y psicológicos. Si están allí es porque están preparados para aguantar hasta el final del programa", sentenciaba el colaborador de 'Vamos a ver'. "La falta de sueño nunca la había escuchado como excusa para abandonar", añadía Joaquín Prat.

Por su parte, Pepe del Real apoyaba a Beatriz Rico en su decisión de abandonar 'Supervivientes': "Cuando tienes un problema fuera, que lo dijo la persona que estaba defendiéndola en plató. Dormía muy pocas horas de necesitar incluso tomar medicación y pasas a dormir ninguna, le fue imposible conciliar el sueño, porque durmió una hora en toda una noche. Creo que te estás exponiendo y ella lo que dice es que la salud es lo primero".

"No dormir es un problema muy grave al que muchas veces no se le da la importancia que tiene. 'Supervivientes' es un programa durísimo y si la salud peligra lo primero es retirarse. Esto no es una huida, esto es un problema de salud, porque los problemas de salud no se limitan solo a romperse una pierna", añadía firmemente Alessandro Lequio. Sin embargo, Kike Calleja concluía con una clara sentencia: "A lo mejor se tendría que haber planteado no ir al concurso".