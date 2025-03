El motivo de peso por el que David Broncano casi no presenta 'La Revuelta'

La figura de un presentador es la mayoría de las veces el gran reclamo de cualquier programa. Ya sea por la veracidad que transmite, el humor o la capacidad de hacer de nexo entre invitado y público, entre otras muchas características más. Si por algo destaca David Broncano en 'La Revuelta' es por su estilo personal, algo que le hace memorable programa tras programa.

Pero en la entrega de ayer lunes, 10 de marzo, el presentador se enfrentó a una situación que casi pone en peligro su puesto de trabajo, dejándolo fuera de su teatro. Y no porque cometiera ningún fallo en directo, sino porque horas antes vivió un incidente que hizo que casi no presentara.

Como es costumbre en el formato, al empezar David Broncano charla con el público y muchas veces ocurren situaciones dispares que dejan al espectador perplejo. Esta vez una persona vestida de avatar retó al jiennense a bailar: "Quiero cantar contigo y hacernos un bailecito, que sé que te gusta bailar". Pero el conductor de 'La Revuelta' se negó para terminar confesando lo siguiente: "Perdón, es que hoy no puedo. No lo he contado, pero casi no hago el programa hoy".

| RTVE

Algo que dejó perplejos a sus colaboradores preguntándole qué le había pasado. "He tenido un accidente y estoy que no me puedo ni menear", explicó el protagonista sin dar más detalles de lo sucedido. Al escuchar esto, Grison aprovechó para hacer humor de la situación: "Te pesa la cartera, ¿no?", espetó el músico. A lo que, entre risas, contestó David Broncano, "mentira".

Algo que la persona disfrazada no se creyó y le volvió a retar a un baile. Pero el presentador insistió que no podía moverse y le ofreció cantar mientras él bailaba: "Bailar no puedo, pero cantar sí. Si tengo poca movilidad, hoy tengo menos". Mas en la actuación, David Broncano solo se limitó a aplaudir entre risas mientras que el integrante del público cantaba y bailaba al son de Grison y Castella.

El programa quiso bromear con el accidente del presentador poniendo una imagen del tío Gilito, el pato más rico del mundo, esquiando sobre una montaña de dinero. Esto simulaba el contratiempo vivido por David Broncano que con mucha ironía, sentenció: "Pues más o menos".