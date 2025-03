Maica Benedicto comunica una importante decisión sobre su futuro tras 'GH DÚO'

Maica Benedicto ha tomado una firme decisión tras su paso por 'GH DÚO', donde quedó segunda contra Marieta. La azafata murciana ha decidido poner fin a un mal hábito que adquirió durante los casi seis meses que pasó en la casa de Guadalix de la Sierra. La joven ha querido compartir con sus seguidores este nuevo propósito.

De este modo, Maica Benedicto ha sido muy transparente al respecto, dejando claro su compromiso con este cambio. A través de sus redes sociales, ha querido hacer partícipe a sus seguidores de esta meta que se ha marcado tan solo unos días después de la final de 'GH DÚO'. "Lo quería decir", comenzó anunciando, antes de detallar el paso que ha decidido dar.

Si bien aún no ha comenzado con su propósito, Maica Benedicto ha dejado claro que no piensa postergarlo más. La razón principal detrás de esta decisión es la salud, un aspecto que ha priorizado ahora que ha retomado su vida fuera del concurso. "Hoy quiero empezar mi dieta saludable, bueno, más bien no, lo que quiero es desintoxicarme de todo el azúcar que he tomado en la casa de 'GH'", expresó la murciana.

| Mediaset

Maica Benedicto ha reconocido que el tiempo que pasó aislada en 'Gran Hermano' y después en 'GH DÚO' la llevó a ciertos excesos alimenticios que no forman parte de su rutina. "Yo no suelo comer nada de azúcar fuera y ahí es inevitable", admitió, dejando claro que ahora está decidida a retomar sus hábitos más saludables.

Además, ha mostrado su determinación al enfrentarse a este reto. "Quiero proponérmelo y voy a tomármelo al pie de la letra porque me hace a mí sentirme bien", aseguró. Por lo tanto, todo apunta a que también irá actualizando de este cambio en su rutina a sus seguidores a lo largo del tiempo.

Convencida de que este es el mejor camino a seguir, Maica Benedicto justificó su postura con un argumento de peso. "Ya sabemos que los parásitos se alimentan de azúcar y de carbohidratos y no lo queremos. Queremos estar sanas", concluyó.