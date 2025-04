Tadeo i Álvaro protagonitzen un fort enfrontament a 'Los vecinos de al lado'

Continuen els enfrontaments a 'Los vecinos de la casa de al lado'. Després que el programa hagués d'expulsar a Alba Rodríguez per conducta inapropiada, segueixen els enfrontaments tant al 'pisito' com a les gales que s'emeten a MitelePlus.

Aquesta vegada, a la gala d'ahir dimecres, 9 d'abril, el cara a cara el van protagonitzar Tadeo i Álvaro. Un greu enfrontament que gairebé arriba a les mans i que va obligar Iban García, el presentador, a separar-los físicament i tancar micròfons després de les paraules que es van dir.

Tadeo va entrar al plató disposat a desmuntar la recent relació entre Mayeli i Álvaro, que ja ha tingut les seves anades i vingudes en un curt període de temps. "Estic molt emprenyat, porto dos dies a casa meva estirant-me dels cabells". I just el programa tenia preparat uns vídeos d'Álvaro i Mayeli parlant de la relació del sevillà amb Sthefany, parella que fa poc va anunciar que passaria per l'altar.

"Han reprès una relació de mentides i de banyes", expressava en la seqüència l'exconcursant de 'La isla de las Tentaciones 8'. Va ser en aquest moment, després del vídeo, quan Iban García va demanar al de Ciudad Real que s'assegués a la taula alta davant del seu amic, Tadeo.

| Mediaset

L'ambient es va anar escalfant per moments durant el cara a cara. Les explicacions d'Álvaro no van ser suficients: "A mi Sthefany em va dir que hi va haver banyes abans d'anar a l'illa, vau anar, us vau fallar i ara esteu súper enamorats. Tant de bo us vagi bé". Ni encara amb el fet d'intentar posar-los com a exemple de parella malgrat el que han superat.

I és que Iban García va haver de suportar alguns retrets que van superar a tots els presents allà: "Crec que Álvaro, com sempre, s'està excusant. El rentat de cara. És com el que li vas dir abans a Sthefany. Sabies el mal que li faries. Tan bona amiga teva que és i la vas fer plorar, tio. L'has feta plorar!", expressà Tadeo.

Va ser en aquell moment quan Álvaro va esclatar aixecant-se de la taula i acusant amb el dit al seu company Tadeo. "Que et callis, que no em cridis!". Al que l'andalús va contestar: "Que no faràs plorar la meva nòvia, que tens dues personalitats. Quan està la teva nòvia, ets un gosset faldiller".

"Vés a la merda!", expressà el nòvio de Mayeli. Davant tal proximitat, el presentador els va haver de separar amb els braços i prendre una decisió, tancar els micròfons. "Tanquem micròfons. Ho sento moltíssim, ja no us estan escoltant a casa. Si no ens respectem, a casa no s'entén res. I voleu que la gent us entengui. No ens aixequem de la cadira, parlem amb respecte i amb tranquil·litat", sentencià el comunicador.