'Supervivientes' anuncia un gir en la seva mecànica que afecta les nominacions

Nou canvi en la mecànica de 'Supervivientes' per a la seva sisena gala aquest dijous 10 d'abril. El reality arrenca una setmana amb Jorge Javier Vázquez després del dur temporal que assota els Cayos Cochinos, que ha complicat encara més la supervivència dels concursants. No obstant això, els participants patiran les conseqüències d'un canvi en les nominacions que no esperen.

D'aquesta manera, les difícils hores posteriors al pas de la tempesta formaran part de les imatges que oferirà 'Supervivientes'. El reality també mostrarà l'evolució de l'acostament entre Anita i Montoya després que tots dos s'hagin besat. Així com imatges inèdites del retrobar d'Almácor amb la seva nòvia, Helena, a la qual li va demanar matrimoni en directe.

A més, 'Supervivientes' acollirà una nova expulsió a Playa Calma o Playa Furia. El menys votat per l'audiència a l'app de Mitele entre Anita, Gala o Koldo abandonarà els seus companys. No obstant això, com és habitual, es traslladarà a Playa Misterio juntament amb Makoke, Manuel i Nieves, on diumenge s'enfrontaran a l'expulsió.

| Mediaset

Precisament, els supervivents d'aquesta tercera i oculta localització participaran per primera vegada en la nova ronda de nominacions sense que els equips Calma i Furia ho sàpiguen. Per tant, la llista de nominats es podrà veure alterada pels seus vots, generant gran incertesa entre els concursants. Això ja va passar l'any passat i va alterar significativament la llista de nominats.

D'altra banda, 'Supervivientes' acollirà un joc de localització, titulat "La cima del monte Olimpo", que tornarà a posar a prova el treball en equip de tots dos grups. Així com un joc de líder, "Levantando Atenas", que posarà a prova la resistència dels supervivents. Com és habitual, els seus guanyadors, un a cada platja, aconseguiran la immunitat i el poder de la nominació directa.

Recordem que, en audiències, aquest dimarts, 'Supervivientes: Tierra de Nadie' ha liderat en la seva cinquena entrega a Telecinco amb un gran 19,4% i 1.317.000 seguidors. El programa presentat per Carlos Sobera va pujar a un 21,7% en els espectadors entre 25 i 44 anys. A més, la versió express, en l'access prime time, va marcar un bon 11,6% i 1.532.000 espectadors.