La temptadora de 'La Isla de las Tentaciones' que va fugir: 'Pensava que la mataríem'

L'última edició de 'La Isla de las Tentaciones' va ser tota una revolució en audiències. Les banyes setmanals, amb Montoya i Anita com a protagonistes fent el salt a 'Supervivientes', van atorgar a Telecinco les seves millors audiències en mesos. Ara, Mayeli Díaz es pronuncia sobre el motiu de la gran incògnita de l'edició: què va passar amb la temptadora Sofia Lu Lee?

L'última temporada del programa deSandra Barneda posava punt final a la seva emissió amb una trobada explosiva que donava resposta a tots els seus misteris. O gairebé tots, perquè no es va tornar a fer menció de Sofia, la temptadora asiàtica que es va presentar al primer capítol i va desaparèixer sense deixar rastre. Ara, Mayeli Díaz, una de les solteres més exitoses de la República Dominicana, desvela el sorprenent motiu de la seva marxa.

| Mediaset

Va ser en un directe d'Instagram, on l'equatoriana apareixia contestant preguntes juntament amb la seva companya Nataly, una altra de les temptadores de Telecinco. Allà, les dues donaven explicació sobre l'únic misteri sense explicar de 'La Isla de las Tentaciones'. "Anem a explicar un supersalseo que no s'ha explicat mai", començava Mayeli, "va ser a l'habitació on dormíem nosaltres, Gabriella, la xinesa (Sofia) i Raquel", narrava ella.

Segons explicaven, tot es va desencadenar després d'un malentès amb la temptadora que va provocar que "entrés en bucle i volgués marxar". Mayeli Díaz va explicar com tot va succeir quan van intentar tallar les etiquetes de la roba que s'havien comprat per a una festa temàtica. "Totes portàvem roba de Shein i aquesta roba té l'etiqueta al costat. Com que allà no hi ha tisores ni res, vam demanar a Raquel que anés a buscar un ganivet d'aquests de mantega, que no tallen", explica.

Després de tallar les etiquetes, l'organització de 'La Isla de las Tentaciones' cridava les noies per gravar i, en un descuit, el ganivet es quedava al llit. "Va ser inconscientment i vam baixar tots", explicava Mayeli, que afegeix que la festa va transcórrer amb normalitat.

"L'endemà, una noia de producció ens pregunta què li hem fet perquè ha demanat parlar amb el psicòleg del programa", explicava amb sorpresa. Segons les dues solteres, Sofia Lu Lee s'havia trobat el ganivet al seu llit i s'havia posat molt nerviosa. "Va dir que ella havia demanat parlar amb el psicòleg perquè havia vist un ganivet sota el seu coixí i pensava que la volíem matar”, explicava amb molt d'humor i entre rialles.

Així, Mayeli Díaz ha desvelat el motiu pel qual la misteriosa temptadora havia deixat d'aparèixer d'un dia per l'altre. La participant d'aquesta exitosa edició de 'La Isla de las Tentaciones' va decidir abandonar voluntàriament el programa de Telecinco després del que va succeir.