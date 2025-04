'Los veïns del costat' expulsa disciplinàriament l'Alba per un motiu de pes

La polèmica ha esclatat a 'Els veïns de la casa del costat' després de l'expulsió disciplinària d'Alba Rodríguez. L'antiga concursant de 'La Isla de las Tentaciones' ha sortit per la porta del darrere del reality de Mediaset emès a Mitele Plus. Ho fa després de protagonitzar una sèrie d'incidents que, segons la direcció del programa, van sobrepassar els límits permesos en la convivència.

El detonant va ser un enfrontament amb la seva exparella, Gerard Arias, que va començar per una conversa aparentment innocent, però que aviat va desfermar una tempesta emocional dins de la casa. Gerard va comentar que Lucía, una altra companya del tancament, li semblava atractiva. Va ser llavors quan Alba va reaccionar de manera airada amb una frase que va encendre totes les alarmes: "També te la vols follar?".

Tot i que Gerard va intentar restar importància a l'assumpte i que no havia de donar explicacions perquè ja no eren parella, la situació va degenerar ràpidament. La tensió acumulada entre ambdós va donar pas a una cadena de discussions i acusacions que van acabar afectant greument l'ambient a la casa. D'aquesta manera, la producció de 'Els veïns de la casa del costat' va decidir llavors intervenir.

| Mediaset

Després d'analitzar l'actitud d'Alba i considerar que havia traspassat certes línies vermelles, van optar per la seva expulsió immediata de 'Els veïns de la casa del costat'. No obstant això, Alba va tenir l'oportunitat d'explicar la seva versió dels fets durant la gala en directe. Asseguda davant del presentador Iban García, va reconèixer que la decisió de la seva sortida era el més encertat per a tothom: "No estic orgullosa".

"Jo ja vaig arribar a un punt en què no era capaç d'arribar a una cordialitat amb ell perquè cada dos per tres era discutir pel més mínim. Això més les línies vermelles, amb faltes de respecte, insultant-lo... Això tampoc em feia estar bé i em sentia amargada dins de la casa"; va confessar.

"Em vaig adonar que realment no podia continuar ara en cap tipus de programa perquè no he passat el dol que necessitava passar amb Gerard. Curar-me a mi mateixa, anar a teràpia, oblidar-me dels sentiments cap a ell... Des que vaig sortir de 'La Isla de las Tentaciones' no hem tingut aquest contacte zero", va afegir.