Carmen Lomana confessa ara tota la veritat sobre el seu fitxatge per 'Supervivientes'

Aquest 2025 es compleix una dècada des que Carmen Lomana va decidir acceptar un dels majors desafiaments de la seva vida: participar a 'Supervivientes'. La reconeguda socialité es va embarcar en l'aventura televisiva juntament amb figures com Nacho Vidal, Isa Pantoja o Carmen Gaona. Ara, ha volgut mirar enrere per compartir com va viure aquella intensa experiència.

Durant una entrevista al pòdcast de Vicky Martín Berrocal, Carmen Lomana es va obrir com poques vegades sobre la seva motivació per llançar-se a aquesta experiència. "Jo sempre que veia 'Supervivientes' deia si és el meu programa, si jo adoraria estar en una illa. Encara que no mengés, però prenent el sol, tenint aquell mar...", va revelar amb entusiasme, recordant com somiava amb saltar des de l'helicòpter a Hondures.

Malgrat els dubtes que molts poguessin tenir sobre la seva capacitat per a la supervivència, Carmen Lomana tenia clar que volia intentar-ho: "Ho havia idealitzat. Jo anava al meu representant i li deia jo vull anar i em deia 'però quines tonteries dius?'. I jo vaig dir, si us plau, vull anar, m'és igual que no em paguin, però que em portin, vull anar".

| Mediaset

La seva insistència va acabar per obrir-li la porta al càsting: "Llavors, com vaig donar tant la llauna, em va portar a la productora i vaig parlar amb ells". "Em van dir 'de debò saps on t'estàs ficant?' i jo sí, jo tinc molta força mental i jo vull desprendre'm de tot i saber si puc ser feliç, perquè m'encanta la natura. I jo crec que, tenint això, em mentalitzo que seré una dona del paleolític, que no tindré res i segur que estaré encantada", va assegurar amb determinació.

Finalment, la seva participació es va fer realitat i va venir acompanyada d'una generosa remuneració. "Als dos dies em diu el meu representant 'doncs sí, han dit que estan encantats i que et pagaran tant a la setmana'. I dic 'ostres, això és molt, si a mi m'és igual, jo vaig per molt menys'. Si no m'haguessin pagat res, res, no hauria anat, perquè és devaluar-me", va confessar amb franquesa.

"Jo crec que, a la vida, qualsevol feina s'ha de pagar. La gent et valora i et cuida més quan et paga. Però si m'haguessin pagat la meitat o molt menys sí", va afegir sobre el seu sou a 'Supervivientes'.

Sobre la seva adaptació a la vida salvatge, Carmen Lomana va ser molt clara: els primers dies van ser especialment durs: "Quan vaig arribar, vaig passar 10 dies fatal. No dormia, plorava d'amagat i tenia una gana que em moria, però després et vas adaptant i jo vaig ser molt feliç. Em va donar per netejar, escombrava fins i tot la sorra".