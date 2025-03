Final inesperat en el retrobament d'Álvaro i Alba a 'La Isla de las Tentaciones'

Álvaro i Alba van arribar a 'La Isla de les Tentacions' amb l'objectiu de posar a prova la seva relació i demostrar que estaven preparats per al següent pas. No obstant això, el somni d'enfortir el seu vincle es va convertir en un malson quan tots dos van creuar els límits. Álvaro va caure en la temptació amb Érika, mentre que Alba, dolguda per la traïció, va acabar besant-se amb Borja, un amic de la seva parella.

La tensió entre tots dos va culminar amb una decisió inesperada: encara que Álvaro volia abandonar 'La Isla de las Tentaciones' amb ella, Alba va preferir marxar sola. Tres mesos després, l'exparella ha tornat per enfrontar-se als fantasmes del passat i revelar què ha succeït des de la seva sortida de 'La Isla de las Tentaciones'.

La primera a arribar va ser Alba, qui, després de veure imatges del seu pas per l'illa, no va poder evitar emocionar-se: "Em fa ràbia veure'm així. Hauria d'haver esperat per deixar-ho amb Álvaro abans de fer res". A més, va revelar que el que més li va doldre va ser assabentar-se d'infidelitats passades de la seva exparella: "Pensava que ho sabia tot, però no era així".

Mentre ella parlava amb Sandra Barneda, Álvaro observava l'escena des de la sala de visionat. Alba va reconèixer que, després de la foguera final, va intentar mantenir una relació amb Borja, encara que mai va arribar a consolidar-se. També va admetre que, en tornar a Espanya, va intentar reprendre la convivència amb Álvaro: "Cada vegada que el veia, em posava a plorar. No podia estar bé, em vaig saturar i me'n vaig anar". Des de llavors, assegurava no tenir cap tipus de contacte amb ell.

Abans de veure la seva exparella, Alba va revelar el poc que sabia sobre la seva situació: "Sé que està amb Mayeli, però no sé per què. En el fons, ell no vol estar amb ella", va afirmar amb fermesa. Va ser llavors quan Álvaro va entrar en escena, escoltant-ho tot. "En moltes coses té raó", va admetre, "vaig intentar tornar amb ella, però era impossible. Cada dia era un mar de llàgrimes".

Davant la pregunta clau de Sandra Barneda, Álvaro va ser directe: "Sí, estic amb Mayeli. Estic enamorat d'ella i m'aporta el que Alba mai em va donar". No obstant això, Alba no va creure ni una sola paraula: "Això és mentida i ho sabem tots, menys Mayeli".

La tensió va augmentar quan la mateixa Mayeli va aparèixer en el retrobament de 'La Isla de las Tentaciones': "Ell m'ho va explicar tot. Et vam mentir a tu per no fer-te mal, però amb mi va ser sincer". Alba, sense dubtar-ho, va respondre amb sarcasme: "Si vols viure en el teu món de fantasia, endavant".

"També has vist les converses de fa una setmana i mitja? Perquè ell em va escriure donant-me a entendre que no estava bé amb tot això", va deixar anar Alba a 'La Isla de las Tentaciones'. La cara de Mayeli va canviar a l'instant. "Quan ha estat això? Perquè jo no ho sabia", va preguntar, visiblement afectada.

Entre llàgrimes, Mayeli no va poder ocultar el seu dolor: "A mi no em menteix. Si tenia alguna cosa a dir-me, hauria d'haver-ho fet abans de venir aquí". Álvaro va intentar defensar-se assegurant que aquest detall era "insignificant", però Alba ho va desmentir: "Tu em vas demanar que no ho expliqués, no pots seguir mentint".

Álvaro va intentar calmar Mayeli a 'La Isla de las Tentaciones', però ella no va poder evitar les llàgrimes sentir-se traïda: "Vas dir que no em mentiries. Amagar és mentir". Finalment, Álvaro, esgotat per la discussió, va perdre la paciència i va esclatar: "Mira, passo, me'n vaig, sempre igual. Veus com ho arruïnes tot?".