'Los veïns de la casa del costat': monumental bronca entre Aída i Alba en l'estrena

Aquesta edició de 'La isla de las tentaciones' ha donat molt de què parlar. Ningú podia predir que, després de vuit edicions, el format seria un èxit. El reality no només ha deixat sorprès a tota Espanya, sinó que s'ha convertit en un fenomen mundial.

Tant és així que la productora segueix apostant per aquest format i per les estrelles de reality que han sortit d'ella. Primer amb el trio Montoya, Anita i Manuel a 'Supervivientes' i ara amb Alba, Stephany o Bayan en la segona temporada de 'Los vecinos de la casa de al lado'.

El format, conduït per Iban García a mitelePlus, es va estrenar ahir amb tres nous participants els noms dels quals es van donar a conèixer en la gala inaugural. Per disgust d'Alba, una de les noves participants ha estat Aída, una de les solteres que va tenir més connexió amb la seva parella, Gerard. I que va ser protagonista de la sonada frase de "un c... en tu nuca" per part d'Alba al seu nòvio.

| Mediaset

La tensió entre elles ja es va palpar a l'illa i en la seva primera trobada al 'pisito' la convivència no ha canviat. El presentador ha hagut de connectar amb la casa per manejar la situació, perquè poc els ha faltat per arribar a les mans. "Que no em callaré", cridava Aída.

En un intent fallit de reclamar l'atenció, Iban García va demanar a l'exparella de Gerard que l'escoltés. Alba va fer cas omís i va seguir discutint amb la temptadora: "Que se'n vagi ja" i va exigir que es portés el regal que havia portat, una foto d'ella mateixa: "Te lo metes por el c...".

"Alba, escolta'm, si us plau", suplicava el presentador mentre intentava calmar la situació. Però la situació ha estat incontrolable, encara que Iban García els ha suplicat: "Alba, no, m'ho esteu posant molt difícil".

"Bé, intentarem solucionar això i en uns minuts tornem, a veure si m'escolten. Perquè és que em deixaré la veu i les connexions se'ns aniran a...", va lamentar el conductor que va demanar a Bayan que acudís per posar una mica d'ordre a la situació...