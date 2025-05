'Supervivientes' viu un duel titànic d'expulsió amb un sorpasso que ningú esperava

Després de més de dos mesos d'aventura, una nova expulsió sacseja els Cayos Cochinos. Makoke, Àlex Adrover i Manuel González es jugaven la seva permanència en el concurs en una nominació tan decisiva com igualada. Finalment, un d'ells s'ha convertit en el sisè expulsat oficial d'aquesta edició de 'Supervivientes'.

Recordem que la passada gala del reality acabava amb aquests tres concursants nominats juntament amb Joshua Velázquez. No obstant això, durant el 'Tierra de Nadie' del dimarts, el canari es convertia en el primer salvat després de ser el més votat per l'audiència. Això deixava l'expulsió entre els altres tres supervivents: Makoke, Manuel i Àlex.

Una decisió que ràpidament s'ha quedat en un tens duel. Machete en mà, Laura Madrueño ha estat l'encarregada de dur a terme una nova cerimònia de salvació amb un inesperat concursant salvat. Àlex Adrover, marit de Patricia Montero, s'ha alçat davant dels seus competidors i ha aconseguit lliurar-se de l'expulsió.

"Mare meva, no m'ho crec", exclamava l'actor, molt emocionat. Després de proclamar-se com el salvat, el participant de 'Supervivientes' ha volgut dedicar aquesta victòria personal als seus seguidors. "Vull dedicar aquesta salvació a tota aquesta gent que ha dedicat una mica de temps a salvar-me... us estimo", expressava,

Després d'això, el duel s'ha centrat entre dos concursants titànics. Makoke i Manuel González, que acaba de rebre la visita de la seva nòvia Gabriella, es juguen una nominació que ha dividit l'audiència. Així ho han mostrat els percentatges, que han passat ràpidament del 55%-45%, a un 51%-49%, cada vegada més igualats.

Finalment, s'ha donat el sorpasso que li ha donat la victòria a Makoke. Contra tot pronòstic, la col·laboradora ha avançat per la dreta al seu contrincant i roman una setmana més en el concurs. Amb això, Manuel González s'ha convertit en el nou expulsat de 'Supervivientes'.

Així, el jove gadità abandona el concurs entre rumors d'haver planejat un muntatge amb Gabriella. "He intentat fer-ho el millor possible i me'n vaig d'aquí sense rancors amb ningú", assegurava el concursant, que ha deixat la seva gran amiga Makoke feta un manyoc de llàgrimes. "Moltes gràcies per salvar-me, mai m'he sentit estimada pel públic i estic súper agraïda", s'emocionava ella.