Alessandro Lequio sentencia la nòvia de Manuel després del que ha passat a 'Supervivientes'

El rumor sobre les possibles infidelitats de Gabriella Hahlingag a Manuel González ha esclatat amb la seva visita a 'Supervivientes'. La jove va viatjar a Hondures per donar una sorpresa a la seva parella, però va acabar en el focus de la polèmica. I és que la germana de Manuel González va revelar unes suposades infidelitats que Gabriella Hahlingag hauria comès a Espanya.

Al plató de 'Vamos a ver' han comentat tot el que ha passat, amb Alejandra Rubio a favor de Gabriella Hahlingag. "Manuel està a 'Supervivientes' i ella ha d'estar tancada a casa seva, no pot sortir, no pot anar a concerts, no pot quedar amb amics o sortir de festa?. Quina mena de relació és aquesta? Gabriella va anar a un concert, se la va relacionar amb un noi amb el qual no té res", deia la col·laboradora en directe.

Per la seva banda, Giovanna González treia a la llum una possible infidelitat amb un tal Carlos. "On és Carlos? Ha sortit en algun lloc? Hem vist alguna cosa de Carlos? Perquè jo no. Quan ho vegi valoraré, però ara mateix em crec a Gabriella. No crec que hagi fet res i que tingui aquesta cara de presentar-se allà i mirar a la cara a Manuel", afegia Alejandra Rubio a 'Vamos a ver'.

| Mediaset

"Gloria sí que té aquestes proves i per això diu això, però és que Gabriella li menteix a la cara. Li diu que les dents molt bé i l'únic que li diu és 'que guapo estàs, que guapo estàs'", afegia Giovanna, en referència a la germana de Manuel González.

Per la seva banda, Alessandro Lequio era el més dur amb Gabriella Hahlingag: "Està encantada d'haver-se conegut. Fins i tot és possible que ella mateixa hagi filtrat les infidelitats per tenir cert protagonisme, no em sorprendria gens". "Montoya va explicar que ho va intentar amb ell i com que no va poder va anar a per Manuel. A Manuel com li va bé tot doncs ja està", afegia Kike Calleja

"Fixa't quina situació tan delicada que viu Gabriella quan apareix la seva cunyada... És com que no veig allà emoció, indignació o ganes de defensar-se o reivindicar el seu amor. No veig res en Gabriella, és com que passava per allà", deia Joaquín Prat a 'Vamos a ver'.

"És una nena que no vol conflicte, li costa molt expressar-se, dir el que sent, barallar-se... Jo trec la cara per mi, però espero que també ho faci. El que no es pot permetre és que es fiqui tota la família i el primer que espero és que la meva parella em defensi", concloïa Alejandra Rubio a 'Vamos a ver'.