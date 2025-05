VOTA: Qui vols que sigui el novè expulsat de 'Supervivientes 2025'?

Nova nit de nominacions a Hondures. Una nova ronda de votacions ha deixat a Álex Adrover, Makoke, Manuel González i Joshua Velázquez com els nominats d'aquesta setmana. Un d'ells abandonarà el concurs el proper dijous i, com sempre, la decisió queda en mans de l'audiència. Vota a l'enquesta de TVeo sobre qui vols que sigui el desè expulsat de 'Supervivientes 2025'.

Una nit molt intensa en la qual Jorge Javier Vázquez i Laura Madrueño han hagut de conduir una gala plena de crits i emocions intenses. L'expulsió de Koldo Royo, que era un dels concursants preferits de l'audiència, ha estat un cop dur per a molts dels concursants. Més endavant, la ronda de nominacions ha suposat un nou cop per a alguns d'ells.

Per descomptat, abans han hagut d'enfrontar-se a una intensa prova de líder. Pelayo Díaz i Montoya s'han alçat com a guanyadors de 'La Senda de Aristòtil', una prova d'agilitat i equilibri que posava en joc el collar de líder. Després d'això, els concursants de 'Supervivientes' han viscut una nova nit de nominacions.

A Playa Furia, el nominat pel grup ha estat Álex Adrover. La poca afinitat del marit de Patricia Montero amb algunes de les seves companyes l'ha posat en aquesta situació. Per la seva banda, Álex ha nominat a Anita, mentre que Makoke i Escassi es votaven mútuament a causa de la mala relació creixent entre ells.

A Playa Calma, la cosa semblava estar molt més clara. D'una banda, Joshua i Nieves han apuntat per Manuel González. "No el suporto", sentenciava la influencer, que ha mantingut diversos enfrontaments amb el gadità. Per la seva banda, Damián i Manuel votaven a Nieves.

Com a líder, Pelayo ha hagut de trencar l'empat, decantant-se per salvar la jove i nominar a Manuel. També ha decidit nominar directament a Joshua Velázquez, ja que amb la resta de l'equip té més afinitat.

Vota pel teu expulsat

Com és habitual, l'audiència tindrà l'última paraula per definir el resultat de les rondes d'expulsió. Els espectadors poden votar de forma gratuïta a l'app de Mitele pel nominat que ha de quedar-se a 'Supervivientes'.

*Recorda que pots votar una vegada cada hora

D'aquesta manera, els nous nominats de 'Supervivientes' són Álex Adrover, Makoke, Joshua Velázquez i Manuel González. Un d'ells serà el proper expulsat del concurs i, com sempre, serà l'audiència qui ho decideixi amb els seus vots.